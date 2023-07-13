Тимур та Інна Мірошниченко відверто розповіли про діагнози прийомного сина

Сім'я Мірошниченко готується прийняти в свої обійми ще одного малюка.

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Тимур та Інна Мірошниченко розповіли, які проблеми зі здоров'ям має їх прийомний син / колаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Наприкінці липня український ведучий Тимур Мірошниченко та його дружина Інна втретє стануть батьками - тоді вони нарешті зможуть забрати з дитячого будинку свого сина, за якого боролися більше півроку.

Раніше майбутня мама трьох відзначала, що хлопчик дуже маленький для дворічного віку, до того ж має проблеми зі здоров'ям. Через це багато потенційних усиновителів відмовлялися брати його в сім'ю.

Зараз подружжя готове говорити про проблеми свого сина "народженого серцем". В ефірі шоу "Ранок у великому місті" Тимур та Інна Мірошниченко розкрили діагнози третього малюка.

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"У нього значне відставання в розвитку – він дуже рано народився з вагою 1,4 кг пролежав в інтенсивній терапії. Малюк пережив важку операцію і витратив дуже багато сил, щоб вижити. Також він має фізичні вади: викривлена грудна клітина, є травми головного мозку. Окрім цього, має вади психологічного розвитку. Можливо, він не заговорить та повноцінно не розвинеться. До того ж в нього грижа та є проблеми з очима", - розповідає подружжя.

Вони також відзначили, що їхні біологічні діти, 5-річна Мія і 3-річний Марко, вже з нетерпінням чекають зустрічі з братом.

Раніше Андрій Хветкевич, фотограф, дайвер і учасник романтичного реаліті-шоу Холостячка зі Златою Огнєвіч, після весілля з бойфрендом Феліпе заявив, що готується стати батьком.

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