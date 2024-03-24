Теракт у Крокусі: загинув член команди гурту Пікнік

Катерина Кушнер перестала виходити на зв'язок із вечора 23 березня, повідомляє колектив.

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Напад на Крокус Сіті Хол - Пікнік підтвердив смерть члена команди / колаж: Главред, фото: instagram.com/piknik.info

23 березня перед концертом рок-гурту Пікнік у підмосковному "Крокус Сіті Холі" почався теракт. Кількість жертв і постраждалих постійно збільшується, але музиканти не постраждали.

Ще вчора у своєму блозі в Instagram вони опублікували заяву про те, що гурт уцілів, але пізніше повідомили, що команда не може вийти на зв'язок із помічницею директора колективу Катериною Кушнер. У день теракту жінка продавала рекламно-сувенірну продукцію із символікою гурту.

Сьогодні тіло Кушнер було виявлено в "Крокусі". Катерину впізнав її чоловік. Новину підтверджує "Пікнік" у соціальних мережах.

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"Катерина Геннадіївна Кушнер загинула під час терористичної атаки в Крокус Сіті Холі. Світла пам'ять", - свідчить коротке повідомлення.

Катерина Кушнер - помічниця директора гурту Пікнік / instagram.com/piknik.info

Тераки у Крокус Сіті Холі 23 березня 2024 року в підмосковному концерт-холі "Крокус" (Красногорськ) перед концертом рок-гурту Пікнік стався теракт: група озброєних злочинців відкрила вогонь по відвідувачах, а потім підпалила будівлю. Від куль і вогню загинуло понад 130 осіб, понад 200 потрапили в лікарні з ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Влада країни-окупанта використовує теракт з метою пропаганди, і шукає в події "український слід". Україна свою причетність рішуче заперечує.

Раніше стало відомо, що російський комік Сергій Свєтлаков був на концерті гурту Пікнік у "Крокусі", коли група терористів увірвалася в концерт-хол і почала розстрілювати глядачів.

Також співачка-зрадниця Ані Лорак разом зі своїм бойфрендом опублікували співчутливу реакцію на підмосковну бійню. Примітно, що трагедії в Україні, які регулярно влаштовує країна-окупант, артистка ігнорує.

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