Тепер і Бен Аффлек: Брітні Спірс здивувала черговим одкровенням

Брітні Спірс видалила пост, але ЗМІ встигли опублікувати його.

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Брітні Спірс не перестає дивувати своїх фоловерів/ Колаж Главред, фото Instagram Брітні Спірс

Скандальна американська співачка Брітні Спірс заявила, що одного разу вона цілувалася в засос із Беном Аффлеком, але пізніше забула про побачення.

Як повідомляє The Daily Mail, 42-річна поп-співачка зробила шокуючу заяву в уже видаленому пості в Instagram. У ньому містився знімок, зроблений "багато років тому" з актором і автором пісень Дайан Воррен, а також із Беном Аффлеком.

У підписі до Instagram Спірс, яка також докладно описала свій роман із Коліном Фарреллом у своїх мемуарах, заявила, що поцілунки відбулися тієї ночі, коли було зроблено фотографію.

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"Класне фото мене, Бена Аффлека і Даян Воррен багато років тому!!!". Він такий приголомшливий актор. Я забула згадати, що цілувалася з Беном тієї ночі... Чесно кажучи, забула... блін, це божевілля!!! Хотіла б я розповісти вам, хлопці, історію, яка сталася до цього!!! О боже, я просто пліткарка. Псс, я взагалі забула!" - написала зірка.

Брітні Спірс у свої 18 років / Скріншот Instagram

Незрозуміло, коли було зроблено фотографію, але 1999 року в Аффлека була така ж борідка. У серпні того ж року йому виповнилося 27 років, а Брітні - 18 у грудні.

Відтоді Брітні тричі виходила заміж - вона пов'язала себе шлюбом з Джейсоном Александром, Кевіном Федерлайном і Семом Асгарі. Наразі вона перебуває в процесі розлучення з Асгарі.

Бен також двічі сказав "так" у наступні роки. Він був одружений з Дженніфер Гарнер з 2005 до 2018 року, а потім возз'єднався з колишньою нареченою Дженніфер Лопес і зв'язав з нею себе узами шлюбу 2022 року.

Брітні і Дженніфер Лопес підписані один на одного в Instagram.

Останній пост Спірс з'явився після того, як вона розповіла про інший шокуючий роман - двотижневий роман з Коліном Фарреллом, який вона докладно описала у своїх мемуарах "Жінка в мені".

Брітні вперше познайомилася з Фарреллом через "друга клубного промоутера". У книзі "Жінка в мені" вона порівняла їхню "пристрасну" інтрижку з "вуличною бійкою" і написала, що вони "нападали один на одного".

"Бійка - єдине слово для цього - ми нападали один на одного, билися так пристрасно, як ніби ми брали участь у вуличній бійці", - написала Брітні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Брітні Спірс розлучається з чоловіком, актором і фітнес-інструктором Семом Асгарі, через рік після укладення офіційного шлюбу. Причиною нібито стала невірність співачки.

Після розлучення Брітні Спірс пішла у відрив на дивній вечірці з п'ятьма чоловіками - у соціальних мережах з'явилося відео, де їй цілують і облизують ноги, поки вона позує в напівпрозорій сукні.

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