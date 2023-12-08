Реальні красені: в мережі показали рослих синів Брітні Спірс

Стало відомо, де живуть і як виглядають діти Брітні Спірс 18-річний Шон Престон і 17-річний Джейден Джеймс.

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Сини Брітні Спірс від першого шлюбу живуть на Гаваях разом з батьком-Кевіном Федерлайном / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Папараці підловили синів легендарної поп-співачки Брітні Спірс від першого шлюбу - 18-річного Шона Престона і 17-річного Джейдена Джеймса - на Гаваях під час відпочинку з їхнім батьком Кевіном Федерлайном, повідомляє портал People.

Підлітки разом з батьком купалися на човнах-сапах. З тих пір як фанати співачки довелося в останній раз бачити синів, вони сильно змінилися ‒ обидва помітно виросли, старший, Шон, відростив довге волосся, в той час як молодший, Джейден, все-таки частіше ходить в барбершоп, ніж брат. Їх фото можна подивитися за цим посиланням.

Як пишуть журналісти, саме старшому синові Брітні її недавні одкровення в мемуарах "Жінка в мені" далися найважче. Обидва хлопчики були просто розчавлені і "розбиті серцем", коли дізналися, що відбувається в житті їхньої зіркової мами, але Шону нібито довелося особливо важко. Інсайдери вважали, що возз'єднання Спірс з дітьми може серйозно ускладнитися через вихід книги в світ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Брітні Спірс розлучається з чоловіком, актором і фітнес-інструктором Семом Асгарі, через рік після укладення офіційного шлюбу. Причиною нібито стала невірність співачки.

Після розлучення Брітні Спірс пішла у відрив на дивній вечірці з п'ятьма чоловіками - у соціальних мережах з'явилося відео, де їй цілують і облизують ноги, поки вона позує в напівпрозорій сукні.

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