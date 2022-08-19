Тарзан перервав мовчання після приниження від матері Корольової Людмили Поривай / скріншот

Стриптизер Сергій Глушко (Тарзан) вирішив висловитися про" убогому Заході " після того, як його публічно принизила мама Наташі Корольової.

Ображений тещею Глушко на своїй сторінці в Instagram розповів, як "загниває" світ навколо Росії.

За його словами американці і європейці нібито втратили розум у боротьбі за права секс-меншин і екологію.

"Грішно, звичайно, сміятися над убогими. Але я не можу пройти повз останні новини європейських. Те, що у них там з гендерними справами давно все погано, - це всім вже давно відомий факт. Кажуть, там зараз хочуть узаконити секс з тваринами. Акуратно, хто туди з особистою собачкою збирається їхати. А то десь її там можуть чпокнуть, який-небудь товариш, і все буде в порядку. Про те, що жерти жуків та іншу дурницю і те, що в це вписався Голлівуд, що вони з задоволеними обличчями пожирають тарганів і закликають до цього, - це, звичайно, вже край", - фантазував Тарзан.

Нагадаємо, раніше українська співачка Ірина Білик, виступаючи з благодійним концертом в Майамі, викликала на сцену маму любительки "руского міра" і терориста-Путіна Наташі Корольової, Людмилу Поривай.

Білик заявила, що зять-стриптизер, який підтримує війну в Україні і звірства російської армії щодо мирного населення, "г...но". Мама Корольової радісно відреагувала на цю звістку.

Також повідомлялося, що співачка українського походження Наташа Корольова поділилася черговим безглуздим відео зі свого життя, за що тут же була висміяна. Вона вирішила привітати всіх з Днем сім'ї відеороликом, на якому разом з сином співає, а її чоловік танцює.

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