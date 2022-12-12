"Там зійшли з розуму": далекобійник Гостюхін відрікся від сестри і дочки через війну в Україні

76-річний Володимир Гостюхін виявився прихильником війни, на відміну від своїх рідних.

Зірка далекобійників Гостюхін відрікся від сестри і дочки через війну в Україні / скріншот YouTube

Російський актор Володимир Гостюхін, який підтримує війну в Україні, розповів, як порвав усі зв'язки з донькою та сестрою.

За його словами, він намагався зв'язатися з сестрою після вторгнення Росії в Україну, але йому не сподобалася реакція родички на його лист. Свою історію актор повідав пропагандисту Борису Корчевникову.

"Я втратив сестру ... Ну як втратив? Вона не зовсім здорова, вік вже. Вся ця Українська пропаганда заморочила їй голову, з нею неможливо розмовляти! Сестра жила в Харкові, у нас досить там родичів. Коли почалася спецоперація, я відправив їй листа, і що почалося... пішла антиросійська мова... у мене була істерика. Це у багатьох зараз", - заявив він.

Більш того, Гостюхін не спілкується і зі своєю позашлюбною дочкою Олександрою, яка зараз живе в США.

"Там зійшли з розуму. Дочка відійшла від Росії. Вона прийняла американську сторону", - заявив актор.

Раніше мати гумориста і уродженця Донецька Олександра Ревви, яка не так давно запевняла, що "Росія переможе" раптом стала нарікати на те, що її син не спілкується з нею. За її словами, Ревва не заїжджає до неї в гості, навіть коли буває в місті Сочі, де живе зрадниця і мати шоумена.

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