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"Грудьми стояла": Тіна Кароль не дала зрадниці Лорак повернутися в Україну

Ангеліна Підвисоцька
10 січня 2024, 16:40
Українська співачка особисто боролась за те, щоб Ані Лорак не змогла відновити свою кар'єру в Україні.
Ани Лорак, Тина Кароль
Тіна Кароль завадила Ані Лорак повернутися в Україну / Колаж: Главред, фото: instagram/tina_karol, instagram/anilorak

Відома українська співачка Тіна Кароль зробила все, щоб не дати зрадниці Ані Лорак повернутися в Україну та відновити свою співочу кар'єру. Кароль стала "білим кардиналом" шоу-бізнесу. Про це заявив український режисер Олег Бондарчук в інтерв'ю OBOZ.UA.

Тіна Кароль не хотіла, щоб на українцях заробляла та, яка багато років жила і працювала в РФ. Бондарчук жартує і каже, що Кароль могла б стати "головою української митниці".

"Я вважаю, що сьогодні, у світлі останніх подій, Тіна могла б зізнатися в тому, що вона і її команда грудьми стояли на сторожі українського шоу-бізнесу і всіма можливими і неможливими способами не пускали Ані Лорак в Україну", – сказав Боднарчук.

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Режисер переконаний, що українці аплодували б Тіні Кароль за такий вчинок.

Нагадаємо, раніше Лорак дружньо прихилилася до немаленького живота Тетяни Навки, колишньої фігуристки, а тепер дружини брехуна і головного рупора Кремля Дмитра Пєскова.

На свій ювілей Ані Лорак разом з Кіркоровим у Москві цинічно танцювала і співала українські пісні. Вона виконала пісню "Без тебе", яку написала українською мовою ‒ ще в ті часи, коли жила і працювала на батьківщині.

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шоу-бізнес Тіна Кароль Ані Лорак новини шоу бізнесу
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