Відома українська співачка Тіна Кароль зробила все, щоб не дати зрадниці Ані Лорак повернутися в Україну та відновити свою співочу кар'єру. Кароль стала "білим кардиналом" шоу-бізнесу. Про це заявив український режисер Олег Бондарчук в інтерв'ю OBOZ.UA.
Тіна Кароль не хотіла, щоб на українцях заробляла та, яка багато років жила і працювала в РФ. Бондарчук жартує і каже, що Кароль могла б стати "головою української митниці".
"Я вважаю, що сьогодні, у світлі останніх подій, Тіна могла б зізнатися в тому, що вона і її команда грудьми стояли на сторожі українського шоу-бізнесу і всіма можливими і неможливими способами не пускали Ані Лорак в Україну", – сказав Боднарчук.
Режисер переконаний, що українці аплодували б Тіні Кароль за такий вчинок.
Нагадаємо, раніше Лорак дружньо прихилилася до немаленького живота Тетяни Навки, колишньої фігуристки, а тепер дружини брехуна і головного рупора Кремля Дмитра Пєскова.
На свій ювілей Ані Лорак разом з Кіркоровим у Москві цинічно танцювала і співала українські пісні. Вона виконала пісню "Без тебе", яку написала українською мовою ‒ ще в ті часи, коли жила і працювала на батьківщині.
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