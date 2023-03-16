Тож як правильно: Катерина Репяхова розкрила справжнє прізвище Віктора Павлика

Українська блогерка, бізнесвумен і концертний директор Віктора Павліка (яка за сумісництвом є і його дружиною) Катерина Репяхова поставила крапку в багаторічних суперечках про артиста, та розкрила вкрай незвичайну подробицю про його дітей.
Історія почалася з того, що співак вирішив похвалитися своїми нагородами перед дружиною. Дипломи та грамоти Репяхова показала в Instagram-сторіс. І тут пильні підписники помітили цікаву деталь.
На різних документах прізвище Віктора Павлика написано по-різному: на одних - "ПавлИк", а на інших - "ПавлІк". Те ж саме і в соціальних мережах - Катерина підписана "ПавлІк", а Віктор - "ПавлИк". Фанати задалися питанням: а як же правильно насправді.
Секрет виявився досить простий: "ПавлИк" - це справжнє прізвище артиста, а "ПавлІк" - сценічний псевдонім. Примітно, що Олександр, старший син Віктора, за документами - ПавлІк (як в псевдонімі батька), а молодший, Михайло, від Катерини, в свідоцтві про народження записаний під справжнім прізвищем співака.
До слова, на могильній плиті Павла, середнього сина Віктора, який помер від онкології у 2020 році, також написано ПавлИк.
Раніше Віктор Павлік показав свою 82-річну маму Олександру Григорівну - він разом із півторарічним сином Мішею відвідав її напередодні свят у рідній Теребовлі.
Також Катерина Репяхова, дружина музиканта, заткнула рот злостивцям, які підколюють подружжя через велику різницю у віці, і показала, як Віктор Павлік грає м'язами на камеру.
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