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Таїсія Повалій офіційно отримала громадянство РФ - ЗМІ

Анна Підгорна
23 жовтня 2023, 12:21
Повалій оформила відповідний документ та відкрила ІП у сакральну для України дату.
Таїсія Повалій
Таїсія Повалій отримала російський паспорт / колаж: Главред, фото: instagram.com/tpovaliy_best

Співачка українського походження Таїсія Повалій давно перестала приховувати, що підтримує країну-окупанта та схвалює геноцид українського народу. Її єдиний заробіток зараз – виступи на пропагандистських концертах. Там, для просування небезпечного наративу про "братні народи", вона цинічно виконує українські народні пісні та хизується своїм походженням.

Тепер хвалитися тим, що вона українка, Повалій буде складніше, адже артистка офіційно прийняла російське громадянство. Про це повідомляє Богдан Беспалов із посиланням на власні джерела.

Іронічно, але Тая отримала паспорт країни-окупанта та відкрила індивідуальне підприємство 24 серпня – на День незалежності України.

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До речі, у країні на болотах допускається мати два і більше громадянств. Достеменно невідомо, чи паспорт росії в руках Повалій означає те, що вона офіційно відмовилася від того, щоб зватись громадянкою України.

Повалій громадянка Росії
Таїсія Повалій отримала російський паспорт / Telegram - BespaLOVmedia

Раніше український співак Олександр Пономарьов розповів, чому Ані Лорак та Таїсія Повалій підтримали країну-агресора рф . Артист зізнався, що спершу навіть шукав для них виправдання.

Також колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк припечатав Повалій за плазування перед Путіним та придумав покарання для співачки-зрадниці та їй подібних.

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