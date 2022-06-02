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Син запроданки Таїсії Повалій Денис висміяв російських псевдопатріотів

2 червня 2022, 02:53

Сам артист до війни і не усвідомлював, наскільки прив'язаний до України і Києва

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Денис Повалій висміяв російських псевдопатріотів / instagram.com/denis.povaliy

Музикант Денис Повалій, син співачки українського походження, яка продовжує концерти в країні-агресорі попри війну, Таїсії Повалій, раніше вважав себе людиною мистецтва, а не громадянином якоїсь країни.

Зараз, коли його батьківщина охоплена війною, артист зрозумів справжню цінність рідних куточків і вуличок. Раніше він опублікував зворушливі сторіс про те, чому любить Україну і Київ.

При цьому Повалій не упустив можливість посміятися над "російськими патріотами", яких з початком війни в рф розвелося дуже багато.

Денис показав ролик, в якому на вулицях росії у чоловіків запитували, на що вони готові заради Батьківщини. Всі, як один, божилися, що готові голову скласти, якщо буде потрібно. Однак, коли справа доходила до внесення особистих даних, то миттю тікали.

Посміюючись над невдалими героями рф, Повалій написав: "Ось чому для мене патріот - просто джип".

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Денис Повалій висміяв російських псевдопатріотів / instagram.com/denis.povaliy

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Нагадаємо, співачка Таїсія Повалій, яка з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 9 травня розважала росіян. На концерті, який транслював пропагандистський телеканал "Росія 1", вона співала пісню "Пісня про рушник" українською мовою.

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