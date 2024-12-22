Син Наташі Корольової та його дружина відреклися від батьків-путіністів

Ви дізнаєтеся:
- Що сталося в родині путіністки
- Що зробила її невістка
Путіністку і зрадницю України Наташу Корольову, не шанує не тільки російський бомонд, а й власна сім'я.
За даними пропагандистського ресурсу 7 Дней, Корольову не покликала на день народження її власна невістка-стриптизерка Мелісса. Незважаючи на те, що пара одружилася менш ніж рік тому, Корольова - вже небажаний гість на святі молоді.
Пропагандисти пишуть, що 24-річна колега Тарзана була тільки рада такому стану справ, адже настирлива свекруха буквально не відлипала від пари молодят останнім часом.
До слова, Корольова навіть набралася нахабства злітати разом із молодятами у весільну подорож. Тепер зрозуміло, чому молоді люди вирішили взяти паузу у стосунках із зірковою, але дуже нав'язливою матір'ю.
Наташа Корольова - останні новини по темі
Зазначимо, як раніше повідомляв Главред, нещодавно Наташа Корольова потрапила в черговий скандал, здається, їй оголосили своєрідний бойкот. Артистку вирізали з трансляції святкового концерту в Кремлі.
А також з'явилася інформація, що в чоловіка Наташі Корольової Тарзана почалися проблеми в роботі й вистави за його участю почали скасовувати.
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