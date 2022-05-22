Весілля під час війни: суддя Майстер-шеф вийшла заміж

Ліза Глинська вийшла заміж / instagram.com/lizaglinskaya

Український кондитер, суддя шоу Майстер-шеф і фудблогерка Ліза Глінська вийшла заміж через рік після заручин.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram. Весілля під час війни відбулася під звуки сирен повітряної тривоги, проте радості від початку подружнього життя це у Глінської не зменшило.

"Друзі! Вчора сталася найочікуваніша мною подія, я вийшла заміж. Колись, я обов’язково розповім вам нашу історію!А зараз хочу подякувати ВСІМ за таку кількість привітань. Стільки тепла, та підтримки! Незважаючи на сирени які були весь день. Дякуючи нашим захосникам, ми все зробили",- написала вона у своєму блозі.

Для весілля кондитер вибрала волошкову сукню-вишиванку з білим орнаментом. Волосся було укладене в акуратний пучок на потилиці. Замість фати - вінок із синіх і жовтих квітів, з прикрас - лише обручка. Весільний букет Глінської був зібраний з білих півоній.

Для Глінської та її чоловіка, Максима Большакова, це - другий шлюб. Перший шлюб кондитера закінчився трагічно: через лікарську помилку вона народила мертву дитину. Не зумівши впоратися зі своїм горем, вона розлучилася з першим чоловіком і повністю заглибилася в кулінарію.

Ліза Глінська і Максим Большаков в день весілля / instagram.com/lizaglinskaya

Лізу Глінську фанати щиро привітали з початком нового життя, і похвалили за патріотичний вибір весільного вбрання:

"Вітаю вас, Лізо! Кохання, миру та злагоди! Бережіть одне одного! Щастя вашій родині!"

"Як тішить весілля у вишиванках! Будьте щасливі! Злагоди і добробуту вашій родині❤️❤️".

"Неймовірно гарна Наречена ❤️❤️❤️❤️❤️ Щастя і кохання ❤️❤️❤️"

"Щасливого подружнього життя під мирним небом України ❤️"

"Неймовірна красуня❤️❤️❤️❤️. Щастя та кохання вам на довги роки!!!"

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