Суд прийняв рішення: Остап Ступка заарештований за п'яне ДТП

Український актор Остап Ступка вперше прокоментував своє п'яне ДТП, винуватцем якого він став 4 квітня.
Ступка попросив вибачення у потерпілого і своїх колег по театру.
"Я буду фінансово допомагати потерпілому - як на етапі лікування, так і надалі. Мені дуже соромно, не можу прийти до тями", - заявив артист, пише Страна.
За його словами, він повертався з благодійного концерту, коли потрапив у ДТП.
Ступку заарештували
Суд 6 квітня ухвалив рішення. Ступці призначили цілодобовий домашній арешт.
Так, до 5 червня включно йому заборонять залишати місце проживання з 22:00 до 6:00. Актора звільнили в залі суду, а сам Ступка назвав те, що трапилося фатумом.
"Те, що сталося, це, звичайно, якийсь фатум. Я не знаю, як це назвати. Зі свого боку я зобов'язуюся надавати всіляку допомогу потерпілому: що стосується одужання, лікування і подальшої його життя. Тому я б хотів попросити вибачення", - сказав він.
Подробиці аварії зі Ступкою
4 квітня, за даними правоохоронців, чоловік 1967 року народження на позашляховику Range Rove в Голосіївському районі столиці на вулиці Федорова виїхав на зустрічну і врізався у припаркований автомобіль, в якому в цей момент перебував чоловік.
Винуватця аварії перевірили на драгері на предмет сп'яніння, і прилад показав 1,62 проміле. У водія-порушника ЗМІ ідентифікували Остапа Ступку.
Порушника затримали на місці події в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Правоохоронці поінформували, що слідчі за процесуального керівництва міської прокуратури повідомили винуватцю ДТП про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 286-1 КК (Порушення ПБДД або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння).
В якому стані потерпілий в аварії зі Ступкою
За даними ЗМІ, потерпілий чоловік отримав переломи і зараз госпіталізований в 17-ту лікарню.
Сам Ступка серйозно не травмувався, оскільки в його джипі спрацювали подушки безпеки, і автомобіль актора за вагою був набагато важчий ніж седан, в який він в'їхав.
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