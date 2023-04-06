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Суд прийняв рішення: Остап Ступка заарештований за п'яне ДТП

6 квітня 2023, 15:08
Народного артиста України Ступку звільнили в залі суду, а сам Ступка назвав те, що трапилося фатумом.
Остап Ступка ДТП
Остап Ступка ДТП / Телеграф, Країна

Український актор Остап Ступка вперше прокоментував своє п'яне ДТП, винуватцем якого він став 4 квітня.

Ступка попросив вибачення у потерпілого і своїх колег по театру.

"Я буду фінансово допомагати потерпілому - як на етапі лікування, так і надалі. Мені дуже соромно, не можу прийти до тями", - заявив артист, пише Страна.

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За його словами, він повертався з благодійного концерту, коли потрапив у ДТП.

Ступку заарештували

Ступка в суді
Ступка в суді / суспільне

Суд 6 квітня ухвалив рішення. Ступці призначили цілодобовий домашній арешт.

Так, до 5 червня включно йому заборонять залишати місце проживання з 22:00 до 6:00. Актора звільнили в залі суду, а сам Ступка назвав те, що трапилося фатумом.

Остап Ступка
Остап Ступка / Скріншот Країна

"Те, що сталося, це, звичайно, якийсь фатум. Я не знаю, як це назвати. Зі свого боку я зобов'язуюся надавати всіляку допомогу потерпілому: що стосується одужання, лікування і подальшої його життя. Тому я б хотів попросити вибачення", - сказав він.

Остап Ступка влаштував ДТП
Остап Ступка влаштував ДТП / Телаграф

Подробиці аварії зі Ступкою

4 квітня, за даними правоохоронців, чоловік 1967 року народження на позашляховику Range Rove в Голосіївському районі столиці на вулиці Федорова виїхав на зустрічну і врізався у припаркований автомобіль, в якому в цей момент перебував чоловік.

Винуватця аварії перевірили на драгері на предмет сп'яніння, і прилад показав 1,62 проміле. У водія-порушника ЗМІ ідентифікували Остапа Ступку.

Порушника затримали на місці події в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці поінформували, що слідчі за процесуального керівництва міської прокуратури повідомили винуватцю ДТП про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 286-1 КК (Порушення ПБДД або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння).

В якому стані потерпілий в аварії зі Ступкою

За даними ЗМІ, потерпілий чоловік отримав переломи і зараз госпіталізований в 17-ту лікарню.

Сам Ступка серйозно не травмувався, оскільки в його джипі спрацювали подушки безпеки, і автомобіль актора за вагою був набагато важчий ніж седан, в який він в'їхав.

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