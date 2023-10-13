Суцільне хвилювання: дочка Олени Кравець опинилася в лікарні

Актриса комедійного шоу поділилася сімейними неприємностями.

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Олена Кравець поділилася насіннєвою історією / колаж: Главред, фото: instagram.com/lennykravets

Українська актриса, комік і ведуча Олена Кравець поділилася особистими неприємностями.

За її словами, місяць тому її дочка Катя впала з самоката і зламала руку.

"Не буду в подробицях описувати той день, скажу тільки, що він був суцільним хвилюванням, ви розумієте", - написала актриса на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

відео дня

Вона також похвалила лікаря, який зробив операцію доньці.

"На першому фото - сам доктор. На другому - Катя позавчора в новій шапці і шарфі, не хотіла знімати. На третьому - вона ж в день перелому після операції. Зверніть увагу, без гіпсу! На четвертому робота рук цього лікаря і всієї команди - ця технологія дозволяє полегшити процес росту кісток, навіть без необхідності носити гіпс! П'яте фото можете не дивитися, якщо не хочете рентген-знімок зламаної руки", - написала Кравець.

На фото - пост Олени Кравець про операцію дочки:

Нагадаємо, раніше актриса і співачка, зірка Жіночого кварталу Валерія Товстолес відкрила деякі таємниці свого особистого життя.

Нагадаємо, раніше колишній резидент Студії "Квартал-95" Олена Кравець зазначила, що стосунки з шанувальниками грають не останню роль для знаменитостей.

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