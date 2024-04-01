Соловій уперше після відходу від Жадана розповіла про новий роман

Відома співачка Христина Соловій уперше після розриву стосунків із письменником Сергієм Жаданом розповіла про нові стосунки.

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Сергій Жадан і Христина Соловій / колаж: Главред, фото: instagram.com/serhiy_zhadan, instagram.com/soloviyka

Відома українська фолк-поп-співачка Христина Соловій вперше після гучного зізнання про закінчення стосунків із легендарним музикантом і літератором Сергієм Жаданом висловилася про свої нові стосунки в інтерв'ю для "Люкс ФМ".

Дівчина недвозначно сказала, що тепер буде обережно говорити про своє особисте життя. Тому на запитання про бойфренда Христина коротко відповіла, що він служить у ЗСУ. Крім того, артистка розповіла, коли буде готова створювати сім'ю і заводити дітей (зараз Соловій 31 рік - Главред).

"У рочків 35. Думаю, це мій максимум", - розповіла співачка.

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Також Соловій оцінила хейтерські в її бік після виходу відвертого інтерв'ю у Маші Єфросиніної, в якому вона, власне, і зізналася в романі з Жаданом.

"Я постійно заглядала в коментарі. Мені цікаво було. Мені приємно, що це інтерв'ю стало поштовхом для суспільної дискусії на цю тему. Я спокійно ставлюся до хейту і похвали. Я сама собі можу поставити оцінку і найбільший критик - це я сама", - підсумувала Христина.

Хто така Христина Соловій? Христина Соловій - українська співачка, авторка-виконавиця пісень. Відеокліп "Тримай" приніс Христині справжній дебют, увійшовши до списку найпопулярніших українських музичних відео на YouTube. Кліп отримав понад 54 млн. переглядів і зробив співачку призером на премію YUNA-2016 у номінації "Культура і Музика". Христина Соловій - перша артистка, продюсером якої став Святослав Вакарчук.

Роман Сергія Жадана з Христиною Соловій

Українська співачка Христина Соловій зізналася в інтерв'ю блогерці Маші Єфросиніній про те, що мала роман із музикантом і літератором Сергієм Жаданом.

Причому, за словами дівчини, їхні стосунки почалися, коли обидва були невільними.

"Це було 23 лютого 2022 року. Увечері він почав писати мені, що він хотів би зі мною випити. І в нас зав'язалося романтичне онлайн-спілкування, яке тривало кілька місяців. Він писав вірші, я відповідала йому, надсилала селфі свої, які він просив скинути. В офлайн стосунки перейшли тоді, коли про це ніхто не говорив публічно. Я запросила його знятися в кліпі "Юність". На той момент наші стосунки були в розпалі. Я просила це подавати як творчий тандем. Я на той момент ще була у стосунках, і Сергій був у шлюбі. Це був космічний союз", - видала Соловій.

Зараз співачка говорить про те, що в цьому романі почуття Жадана були сильнішими, ніж її. І нібито вона стала ініціатором розриву стосунків, бо закохалася в іншого чоловіка.

Сам Сергій Жадан поки що ситуацію офіційно не коментує, а на запитання і співчутливі повідомлення фанатів або віджартовується, або вдає, що не розуміє, про що йдеться.

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