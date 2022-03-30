"Собаку розірвало на шматки": будинок української співачки знищили окупанти

Маша Фокіна / instagram.com/mashafokina

28 березня був обстріляний будинок колишнього прем'єрміністра України Вітольда Фокіна і його внучки, співачки Маші Фокіної.

В Instagram Фокіна розповіла, як все сталося.

Вона повідомила, що в будинок потрапили уламки двох ракет, половина житла була знищена.

"Мою сім'ю позбавили будинку. Російські ракети! Росіяни, це "спецоперація?" Військовий об'єкт? Він вимагав захисту? Там живе моя сім'я! Весь мій будинок постраждав від уламків ракет. Немає фасаду будинку, не кажучи вже про вікна та двері. Підвал, де місяць ховалася вся моя сім'я, згорів дотла! У вас досі відсохлий мозок, що застряг в російських новинах?",- написала вона.

Фокіна розповіла, що через обстріли загинув улюблений собака сім'ї.

"Загинула наша собака, яка намагалася сховатися під лавочкою, на якій любить сидіти мій дідусь і бабуся. Собаку розірвало на шматки", - з гіркотою написала Маша.

Відзначимо, що сама Маша з сином проживає зараз в США, звідки вона часто приїжджала в Україну.

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