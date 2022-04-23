Слово "війна" запікують, як мат: Оля Полякова дала інтерв'ю Ксенії Собчак

Оля Полякова дала інтерв'ю Ксенії Собчак про війну в Україні / скріншот

Українська співачка Оля Полякова разом з дочками змушена була покинути Україну через війну, яку розв'язала росія. Притулок вона знайшла у Франції, у опальної російської журналістки Ніки Білоцерковської, на яку в рф заведено кримінальну справу за засудження воєнної політики путіна.

У Франції Полякова дала невелике інтерв'ю Ксенії Собчак, в якому чесно розкрила справжнє обличчя війни в Україні - з її жертвами, особистими драмами, зруйнованими містами і сім'ями, вбитими дітьми та вимушеними емігрантами.

Також вона закликала не вірити російській пропаганді, а прислухатися до реальних фактів: "Це справжня війна, яка сьогодні торкнулася кожного українця. Якщо люди почнуть хоч трохи замислюватися про те, що це може бути правдою, почнуть шукати інформацію. Хто шукає, той її знайде. Її легко знайти. Інтернет величезний. Поки у вас є YouTube, поки у вас є можливість дивитися справжню інформацію, робіть це".

До слова, саме слово "війна"в інтерв'ю запікували зі зноскою, що "те, що відбувається в Україні за законодавством рф слід називати "спецоперацією".

Крім того Оля Полякова розвінчала міф про пригнічення російського і російськомовного населення в Україні на власному прикладі: співачка до війни мала російськомовний репертуар, і збирала з ним стадіони фанатів в будь-якій точці країни без ненависті в свою сторону. Не відчувала вона утисків і від того, що вона - наполовину росіянка з російським прізвищем.

"Я два роки тому зібрала у Львові 35-тисячний стадіон - у Західній Україні. Це до розмов про те, що у Львові не можна було говорити російською мовою, що російську мову гнобили. Я - абсолютно яскравий приклад",- зазначила вона.

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У коментарях до інтерв'ю Олю Полякову подякували за правдиву розповідь про війну в Україні:

"Олечка Полякова, спасибі, що просто і ясно сказала про цей жах! Сподіваюся у когось мозок запрацює!"

"Полякова озвучила все що відчуває кожна жінка і діти, які виїхали з України. Це трагедія, наші онуки і правнуки будуть пам'ятати про це..."

"Оля стала головною начинкою цього випуску, потрібно більше таких справжніх історій, щоб люди не будували ілюзій про порятунок і звільнення, а зрозуміли, що це справжнє кровопролитне свавілля."

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Раніше українська співачка Оля Полякова назвала артистів, які підтримують Путіна і війну в Україні, "дірками шоу-бізнесу", у яких руки по лікоть в крові.

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