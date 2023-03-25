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Слідом за Повалій: мер російського міста вирішив заборонити концерт Лорак

25 березня 2023, 14:13
Співачка українського походження Ані Лорак скоро зароблятиме приватними уроками вокалу для дітей російських товстосумів.
Ані Лорак
Ані Лорак / Instagram

Мер російського міста Краснодар Євген Наумов виступив проти концерту співачки українського походження Ані Лорак, яка не підтримала Україну, на яку напала країна-агресор Росія.

Як повідомляє російське видання "Аргументы и факты", оголошений напередодні гастрольний тур співачки швидше за все не відбудеться, як мінімум в Краснодарі. "Ми - жителі проти того, щоб в нашому місті "влаштовували шоу" люди, які зізнаються в любові правлячій в Україні владі, що воює проти нас", - говорить чиновник.

Він також додав, що жоден актор, співак чи співачка, які мають таку позицію щодо війни та жорстокого нападу терористичної Росії на Україну, не будуть тут заробляти.

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За словами Наумова, немає гарантій, що гроші, зароблені такими артистами в Краснодарі, згодом не будуть спрямовані на підтримку ЗСУ.

Мер назвав неминучим скасування концерту Ані Лорак, який, за інформацією ЗМІ, повинен був відбутися в Краснодарі в квітні.

Нагадаємо, раніше Ані Лорак, яка промовчала про те, що агресор Росія напала на Україну і планомірно знищує мирні міста, мабуть вирішила підзаробити на себе і свого вчителя з йоги.

Лорак анонсувала чотири концерти по Росії. У список "щасливчиків" потрапили - Москва, Краснодар, Воронеж і Ростов-на Дону.

Крім того, раніше Таїсія Повалій, яка відреклася від України і стала на бік терористичної Росії, несподівано втратила свій заробіток.

І справа навіть не в тому, що за національністю вона українка, а в тому, що її пісні та концерти нікому не потрібні в Росії.

"Днями зірка вирушила до Сибіру на гастролі: співачка планувала дати кілька сольних концертів. Втім, тур виявився зірваний. Квитки на виступи Повалій продавалися погано. У жодному з міст зірка не змогла зібрати аншлаг. А в Улан-Уде і Читі концерти Таїсії організатори були змушені взагалі скасувати", - пише пропагандистське видання Московський комсомолець.

Тепер зірки, які вибрали стати на бік зла, нікому не потрібні. В Україні їх ніколи не пробачать за їх боягузтво і малодушність, а в країні-агресорі Росії вони назавжди залишаться українськими артистами, які зрадили свою країну.

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