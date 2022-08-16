Солодкі 64: Мадонна показала "святкові" сідниці в облягаючій сукні

Мадонна показала сідниці в відвертій сукні в День народження / instagram.com/madonna

Епатажна королева поп-музики Мадонна почала святкувати свій 64-ий День народження. Урочиста вечеря в колі сім'ї та близьких, яких співачка жартома назвала сицилійським кланом, пройшла в Італії.

Перший етап урочистих заходів був приурочений також до 22-го дня народження Рокко Джона, який молодий чоловік відзначав 11 серпня. Рокко - друга народжена Мадонною дитина, а також старший син у сім'ї співачки. Всього у Мадонни семеро дітей: Лурдес і Рокко (народжені співачкою), Девід, Чифундо, Стелла і Естер (усиновлені діти).

На сімейну вечерю Мадонна прийшла пристойно одягненою - в шовковій перловій сукні з квітковим візерунком, і босоніжках на шпильці. Образ вона доповнила ретро-окулярами.

Проте ні лук "хорошої дівчинки", ні присутність родичів не втримали співачку від фотографій в провокаційних позах. На цей раз вона зробила акцент на сідниці.

Свіжі святкові знімки вона показала на своїй сторінці в Instagram.

Мадонна показала сідниці в відвертій сукні в День народження / instagram.com/madonna

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