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Затягнута в мережива Мадонна випрошувала подарунки, стоячи рачки

15 серпня 2022, 03:46

63-річна артистка в передчутті свята, яке відбудеться вже завтра.

Мадонна
Мадонна рачки попросила шанувальників про подарунки на День народження / instagram.com/madonna

16 серпня легендарній американській поп-діві Мадонна виповниться 64 роки. Співачка давно довела, що вік - всього лише цифра в документах. Вона вміє бути молодою в душі, і з задоволенням це демонструє.

Правда, часом її курс на молодість призводить до вельми незручних крайнощів, будь то прояв підліткового максималізму, або дитячої безпосередності, які не до лиця дорослій та зрілій леді.

Так, напередодні свого чергового 18-річчя одна з найуспішніших і найбагатших американських виконавиць всіх часів вирішила звернутися до шанувальників з незвичайним проханням. Мадонна стала випрошувати подарунки.

Втім, зробити це вона вирішила в стилі, який став для неї фірмовим в останні кілька років. Співачка вбралася в напівпрозору чорну нижню білизну, гольфи і туфлі на високих підборах. У такому вигляді вона зробила серію відвертих знімків, які виклала на своїй сторінці в Instagram. Наприклад, груди Мадонни в напівпрозорому мереживному бюстгальтері, або затягнуті в чорне міні сідниці, які вона продемонструвала, стоячи рачки.

"Вже майже мій День народження... Відправ мені подарунки..." - підписала знімки співачка.

Мадонна
Мадонна рачки попросила шанувальників про подарунки на День народження / instagram.com/madonna

Раніше німецька модель, акторка і телеведуча Хайді Клум в мікробікіні" під зебру " виконала запальний танець на терасі під пальмами.

Також американська супермодель палестино-голландського походження Белла Хадід знялася для рекламної кампанії Victoria's Secret у сапфіровому комплекті білизни з атласу і мережив.

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