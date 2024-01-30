Сидять у камері на 80 осіб і можуть опинитися в РФ: Бі-2 відмовили в депортації до Ізраїлю

Група перебуває в камері на 80 осіб і перебуває в жахливих умовах.

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Бі-2 можуть депортувати в Росію / Колаж Главред, фото Instagram/b2band

Учасникам російського гурту "Бі-2", який відкрито не підтримав військове вторгнення Росії в Україну, відмовили в депортації до Ізраїлю.

Як повідомляє пропагандистський телеграм-канал Mash, напередодні стало відомо про те, що артистів затримали в Таїланді на прохання російської влади. І тепер відомо, що ситуація з їхнім від'їздом із Таїланду досі не вирішилася.

Крім того, сьогодні стало відомо, що влада країни скасувала рішення щодо депортації Льови, Шури та інших учасників колективу. МЗС Ізраїлю тим часом не стало коментувати ситуацію.

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Артисти, які не побоялися сказати правду, продовжують сидіти в міграційному центрі в загальній камері, звареній із прутів, просто неба на 80 осіб.

Зазначимо, що 25 січня гурт затримали тайські поліцейські після виступу на Пхукеті нібито через проблеми з документами.

Нагадаємо, раніше учасників російського рок-гурту "Бі-2" вимагають визнати спонсорами тероризму, держзрадниками і відібрати в них усе майно в терористичній Росії.

Нагадаємо, раніше гурт Бі-2, який засудив напад Росії на Україну і вбивства мирних громадян, заспівав свою легендарну пісню "Мій рок-н-рол", однак без божевільної путіністки, російської терористки Чичеріної. Замість неї пісню заспівала актриса Чулпан Хаматова.

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