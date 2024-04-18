З мікрофоном і гітарою: колишня Тищенко привітала себе з днем народженняя

Алла Барановська привітала себе з днем народження.

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Алла Барановська присвятила собі пост / Колаж Главред, фото Instagram/allabonya

Власниця салонів краси, дружина скандального Миколи Тищенка Алла Барановська поділилася завзятими фотографіями у свій день народження.

На своїй сторінці в Instagram, молода жінка виклала фотографії зі свого дитинства і розповіла про те, в якій великій любові її ростили батьки. Свої спогади Барановська виклала на честь власного дня народження, який вона зустрічає в статусі розлученої.

"Мені здається, з дитинства ця дівчинка знала, що її життя ніколи не буде звичайним. Воно буде зіткане з емоцій, вона не зможе жити наполовину. Якщо любити, то безмежно, якщо радіти, то на всі 100%. Переживати біль кожною клітинкою, але без страху. Падати, але завжди вставати, тільки вже сильніше", - написала про себе Алла.

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Вона також пригадала, як 29 років тому її тато летів на всіх парах до пологового будинку.

Хто така Алла Барановська Алла Барановська - українська модель і журналіст. У 2017 році відкрила в столиці України салон краси CLIPSE. Колишня дружина народного депутата Миколи Тищенка.

"У цей час рівно 29 років тому мій Тато летів до пологового будинку, він пам'ятає по секундах той день. Я виросла у величезній любові сім'ї, чесному, сильному коханні, тому що я була їхнім світом і я так дякую батькам за це. Я росла з крутою музикою щодня, досі пам'ятаю кожен трек", - додає вона.

До слова, свій день народження цього року Барановська відзначає в Парижі.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що народний депутат Микола Тищенко та бізнесвумен і блогерка Алла Барановська подали на розлучення після семи років офіційного шлюбу.

Раніше Алла Барановська вигуляла дорогущу сумку на матчі у свого сина в Ужгороді. Для того, щоб підтримати первістка, Барановська обрала обтислу сукню молочного кольору, а також туфлі та сумку Chanel.

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