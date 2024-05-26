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"Серцем із Харковом": Галкін засудив РФ та показав жертву трагедії в "Епіцентрі"

Анна Підгорна
26 травня 2024, 14:14
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Чоловік Пугачової щиро поспівчував постраждалому місту.
удар по Харькову, Максим Галкин
Удар по Харкову 25 травня - Максим Галкін підтримав українців і засудив РФ / колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram, instagram.com/maxgalkinru

25 травня країна-агресор вчинила на території незалежної України черговий терористичний акт. Окупант продовжує воювати з мирними громадянами - у суботу Харків був обстріляний КАБами, два з яких влучили в будівельний гіпермаркет "Епіцентр".

На той момент у торговому центрі перебували працівники та відвідувачі. Після ракетного удару 16 із них вважаються зниклими безвісти - їхні рідні здають біологічний матеріал для ДНК-експертизи і відчайдушно сподіваються, що найстрашніше не підтвердиться.

Трагедію, яку до Харкова принесла країна-окупант, не обійшов стороною комік Максим Галкін. Шоумен, який відкрито критикує кривавий кремлівський режим і війну в Україні, у своєму блозі в Instagram на багатомільйонну аудиторію опублікував фотографію хлопчика, чий батько працював в "Епіцентрі", і зараз його доля невідома.

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"Харків, 8-річний хлопчик здає ДНК, його батько не повернувся з роботи. Він працював у відділі декору в харківському "Епіцентрі". Збір ДНК може бути єдиним способом знайти останки рідної людини або визначити, що серед згарища її немає, і дати хитку надію. Яку загрозу становив відділ декору в будівельному торговому центрі для могутньої ядерної росії? Харків, сьогодні серцем із тобою", - написав Максим Галкін.

син працівника харківського Епіцентру
Удар по Харкову 25 травня - Максим Галкін підтримав українців і засудив РФ / instagram.com/maxgalkinru

Хто такий Максим Галкін

Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом з дружиною та дітьми виїхав з РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".

Удари РФ по Харкову 25 травня - останні новини:

Як повідомляв Главред, вдень 25 травня росіяни вдарили КАБами по Харкову. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що один з ударів був спрямований на будівельний гіпермаркет, де було багато людей. Незабаром окупанти здійснили ще один удар по Центральному парку Харкова.

Президент Зеленський зазначив, що росіяни завдали удару по торговому центру в Харкові вдень, коли всередині було багато працівників і відвідувачів. Він назвав цей удар черговим проявом "російського божевілля" і закликав світових лідерів підтримати Україну та надати засоби ППО для захисту від російських атак.

Пізніше слідчі назвали кількість зниклих безвісти в Харкові. Серед них виявилися і працівники ТЦ, і відвідувачі. Наразі триває пошукова операція та ідентифікація тіл.

  • Удар по Харкову 25 травня
    Удар по Харкову 25 травня Фото: Харківська ОВА
  • Удар по Харкову 25 травня
    Удар по Харкову 25 травня Фото: Харківська ОВА
  • Удар по Харкову 25 травня
    Удар по Харкову 25 травня Фото: Харківська ОВА
  • Удар по Харкову 25 травня
    Удар по Харкову 25 травня Фото: Харківська ОВА
  • Удар по Харкову 25 травня
    Удар по Харкову 25 травня Фото: Харківська ОВА
  • Удар по Харкову 25 травня
    Удар по Харкову 25 травня Фото: Харківська ОВА
  • Удар по Харкову 25 травня
    Удар по Харкову 25 травня Фото: Харківська ОВА

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