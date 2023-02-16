Секс-символ ЗСУ Валерій Маркус оголосив про своє одруження

Шанувальники зірки просять його показати обличчя своєї новоспеченої дружини, проте Валерій Маркус поки зберігає горде мовчання.

Валерій Маркус написав пост про своє одруження / Колаж фото Instagram і ua.depositphotos.com

Відомий український письменник, блогер і військовослужбовець ЗСУ Валерій Маркус (давно заробив славу секс-символу української армії), написав на своїй сторінці в Twitter про те, що вступив у шлюб.

Причому Маркус був по-військовому коротким. Спершу він, 13 лютого, написав пост "одружуся". А в четвер, 16 лютого, написав "одружився".

Як припустили його розчаровані фанатки, Маркус в той день прийняв для себе важливе рішення або навіть зробив пропозицію своїй загадковій коханій.

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Шанувальники бійця просять його показати обличчя своєї новоспеченої дружини, проте той поки зберігає горде мовчання. Тому деякі фоловери навіть припустили, що він мав на увазі не законний шлюб, а завуальовано зізнався в любові Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що прес-секретар тодішнього президента Чехії Мілоша Земана іржі Овчачек одружився з українкою, яка втекла з України через війну. Він надав їй житло в рамках допомоги для біженців.

Відомо, що 43-річний Овчачек познайомився з українкою навесні, а в кінці листопада вони вже зіграли весілля.

До того повідомлялося про те, що переможець "Х-фактора", співак і Олександр Кривошапко одружився втретє.

Обраницею співака, який зараз захищає Україну в боях з російськими окупантами, стала косметолог на ім'я Марія.

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