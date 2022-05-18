Сефанії, якій присвячена переможна пісня Kalush Orchestra, зробили незвичайний подарунок

Жінку нагородили за виховання справжньої Людини і Патріота презентом з символічним змістом.
15 травня, після перемоги України на Євробаченні-2022, відомими на весь світ прокинулися не тільки члени гурту Kalush Orchestra, а й Стефанія Псюк - мама лідера музичного колективу, якій і була присвячена тріумфальна пісня Stefania.
Значення цієї перемоги для українського народу неоціненне. Високо оцінили також і внесок Стефанії Псюк у цю вікторію. Так керівництво компанії "Івано-Франківськгаз Збут " вирішило по-своєму привітати маму артиста.
"Ми пишаємося, що нашим споживачем є Псюк Стефанія, котра змогла виховати, насамперед, гідну Людину, патріота якому не байдуже, що відбувається в його країні і якому болить за життя наших захисників. Виступ Kalush Orchestra на сцені Євробачення не лише приніс Україні вже третю перемогу у престижному конкурсі, а щонайважливіше зумів ще раз привернути увагу мільйонів людей у всьому світі до ситуації в Маріуполі та навколо Азовсталі", - повідомляють на офіційній сторінці підприємства.
У зв'язку з цим мамі Олега Псюка піднесли незвичайний подарунок - сертифікат на використання 631 кубометра газу.
Цифру обрали символічну - еквівалентну кількості балів, які заробили Kalush Orchestra на Євробаченні-2022.
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Раніше лідер Kalush Orchestra Олег Псюк і його дівчина Олександра Білоброва потрапили на перші шпальти британських газет у момент поцілунку.
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