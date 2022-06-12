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Зробила татуювання однорічному синові: Емілі Ратаковскі захейтили в мережі за нерозсудливість

12 червня 2022, 02:11

Парні тату з прізвиськом Сильвестра модель зробила, ледь йому стукнув рік.

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Емілі Ратаковскі зробила татуювання з ім'ям сина / instagram.com/emrata

Американська модель Емілі Ратаковски, яка зазвичай дивує своїх шанувальників виключно красою свого тіла і гостротою свого розуму, цього разу дуже злякала їх.

На її сторінці в Instagram з'явилося фото з тату-салону, на якому зображені три частини тіла різних людей з практично однаковим татуюваннями - різними шрифтами на шкірі було вибито слово Sly.

Слай - прізвисько єдиного сина Ратаковскі, Сильвестра Аполло Біра, якому 8 березня 2022 року виповнився один рік. Так як наступною в каруселі йшла фотографія самої Емілі з малюком на руках, в коментарях до знімків припустили, що модель набила татуювання своєму синові.

Цей вчинок Ратаковскі викликав в мережі хвилю обурення: "Занадто молодий для тату", "Я насправді дуже сподіваюся, що ти не зробила це. Він всього лише дитина", "О Боже! Вона зробила татуювання своєму синові!", "Чи не зарано робити татуювання дитині?", "Сподіваюся, це не татуювання на маленькій дитині? Це неприйнятно!"

Насправді це припущення і справді виявилося помилковим. Татуювання з написом "Слай" зробили собі сама модель, та дві її близькі подруги - Барбара Напп і Сара Гувер.

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Емілі Ратаковскі зробила татуювання з ім'ям сина / instagram.com/emrata

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Раніше стали відомі умови, за яких Джонні Депп готовий "пробачити" своїй колишній дружині Ембер Херд багатомільйонну компенсацію в якості відшкодування збитку.

Також українська блогерка і дружина ведучого Микити Добриніна Даша Квіткова показала тіло, покрите татуюваннями патріотичного значення - малюнки вона присвятила Україні.

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