"З ними страшно спілкуватися": гувернантка дітей Пугачової і Галкіна розповіла, чому боїться двійнят

Алла Пугачова і Максим Галкін з двійнятами Лізою і Гаррі / instagram.com/maxgalkinru

Російська співачка Алла Пугачова і комік Максим Галкін почали відносини в 2001 році, коли Примадонні було 52 роки, а шоумену - 25. Через чотири роки вони стали разом жити, ще через 6 років - одружилися.

Потомством артисти обзаводитися не поспішали, і коли зважилися на цей важливий крок, то скористалися послугами сурогатного материнства. Так на світ з'явилися двійнята Єлизавета і Гаррі Галкіни (2013 р. н.).

Зіркові артисти багато уваги приділяють розвитку та освіті своїх нащадків. Однак Людмила Дороднова, яка знайома з Пугачовою більше сорока років, працювала її домробітницею і допомагала ростити Орбакайте, заявила в росЗМІ, що побоюється Лізу та Гаррі.

"Гаррі і Ліза настільки розумні, що з ними вже навіть страшно спілкуватися. Весь час боїшся, що у тебе не вистачить мізків на розмови з ними. Вони ж і іноземні мови знають, всебічно розвинені", - розповідає Дороднова.

Ексгувернантка також спростовує чутки про те, що шлюб Пугачової і Галкіна - фарс. Вона переконана, що артисти щасливі разом: "Алла нарешті живе тим життям, про яке вона завжди мріяла і яке заслужила. А те, що у них з Максимом різниця у віці – це дурниця. Вони обидва не відповідають своїм рокам - в душі обидва набагато молодше! Обидва красиві, інтелігентні, з почуттям гумору. Ось у кого треба вчитися всьому!"

Раніше стало відомо, що російський артист Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

Радник офісу президента Олексій Арестович висловив підтримку і захоплення Примадонною в її бажанні бути визнаною іноагентом в РФ слідом за її чоловіком, Максимом Галкіним, який дотримується антивоєнних поглядів.

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