Російський актор порізав собі вени на сцені перед повним залом

Так він висловив протест керівництву театру, яке його всіляко принижує і хоче звільнити.

Актор порізав собі вени прямо на сцені / скріншот з відео

У Росії актор театру імені Н. А. Бестужева в Улан-Уде (столиця Бурятії) порізав собі вени прямо на сцені.

Так він висловив протест керівництву театру. Артур Шувалов виступив з маніфестом після вистави "Театр виворіт", пише Telegram-канал Baza.

За словами актора, вже рік його намагаються звільнити з театру, всіляко принижують, позбавляють роботи і грошей. Сьогодні з театру звільнили його дружину.

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"Конфлікти з начальством почалися після того, як в театрі змінився художній керівник — В'ячеслав Дяченко прийшов замість Сергія Левицького. За словами Шувалова, у нього не залишилося сил боротися. Після цих слів актор дістав ніж і порізав собі вени. З чоловіком все нормально, його відвезли в травмпункт", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що відомий радянський актор Михайло Чигарєв помер у Росії після довгої хвороби. За інформацією пропагандистського видання Стархіт, про трагедію повідомила Спілка кінематографістів держави-агресора Росії.

Також ми писали, що у березні 2022 року стало відомо, що легендарний голлівудський актор Брюс Вілліс офіційно завершив акторську кар'єру. Як повідомила його сім'я, таке рішення далося артистові насилу, проте лобно-скронева деменція, яку йому діагностували рік по тому, не дозволяє йому як слід виконувати свою роботу.

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