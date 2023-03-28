Російський актор і зірка радянського кіно помер у злиднях

Артист Михайло Чигарєв не зміг впоратися зі смертю своєї дочки.

Михайло Чигарєв / Колаж. Фото Стархіт

Відомий радянський актор Михайло Чигарєв помер в Росії після довгої хвороби.

За інформацією пропагандистського видання Стархіт, про трагедію повідомила cпілка кінематографістів держави-агресора Росії. "Після тривалої хвороби пішов з життя актор театру і кіно Михайло Михайлович Чигарєв", — повідомляють ЗМІ. Похорон відбудеться 28 березня в Переславлі-Заліському.

Чигарєв прославився в таких фільмах, як "Місто прийняло", "В зоні особливої уваги", "Раба любові", "Свій серед чужих, чужий серед своїх", "Літо рядового Дідова".

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Як стало відомо журналістам, актор в останні роки вів асоціальний спосіб життя. У нього були проблеми з вживанням алкоголю. Артист став випивати після втрати своєї дочки. А після, він захопився азартними іграми і програв навіть власну квартиру в Москві і дачі. В останні роки життя актор тулився в прибудові в селі Нікітська Слобода.

Актор доживав свої останні дні в повній злиднях.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що актор "Зоряних воєн" і "Гаррі Поттера" Пол Грант помер у віці 56 років. Цю інформацію підтвердила його сім'я.

Члени сім'ї сказали, що батько трьох дітей був знайдений поліцією в четвер вдень без свідомості біля вокзалу Кінгс-Крос.

Раніше також стало відомо про те, що американський актор Ленс Реддік, актор популярного серіалу HBO "Прослушка", а також зірка бойовика Джон Вік, помер у віці 60 років.

За словами його публіциста, актор раптово помер природною смертю у п'ятницю в своєму будинку в Лос-Анджелесі. Близько 09:30 за місцевим часом в Будинок актора викликали поліцію, повідомив журналістам публіцист.

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