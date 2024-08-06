Росіяни "запланували" концерт Пугачової і смішно зганьбилися

Черговий фейк про Аллу Пугачову - улюблене хобі росіян.

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Алла Пугачова не сходить з перших шпальт російських ЗМІ/ колаж: Главред, фото: instagram.com/alla_pugacheva_primadonna

Росіяни, які підтримують військовий напад Росії на Україну, видали чергову порцію брехні про великий сольний концерт у терористичній Росії російської співачки Алли Пугачової, яка засудила війну в Україні і живе в Ізраїлі.

Пропагандисти почали поширювати фейкові новини про те, що артистка планує виступити цього року в РФ. Ба більше, вони стверджують, що Пугачова вже й запланувала приїзд до Росії, щоб організовувати великий концерт.

Хто така Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію. відео дня

"Пугачова приїде в Росію з дітьми і планує провести в країні тиждень. Розглядатиме можливі майданчики для майбутнього концерту і зустрічатиметься з юристами для обговорення різноманітних питань, зокрема правових аспектів потенційного виступу", - пише пропагандистський Телеграм-канал "Звездная пыль".

Максим Галкин опроверг фейк относительно Пугачевой / Скриншот Instagram/maxgalkinru

Максим Галкин опроверг фейк относительно Пугачевой / Скриншот Instagram/maxgalkinru

Тим часом, чоловік співачки Максим Галкін спростував брехливі новини. Зокрема, він звинуватив пропагандистів у поширенні брехні. За словами Галкіна, Алла Пугачова поки що не збирається повертатися в Росію, а тим більше там працювати. Єдине, що подружжя хоче, це відстояти правду і домогтися правосуддя.

Алла Пугачова / інфографіка: Главред

"Вигадки від початку до кінця. З чого вони взяли, що Алла Пугачова збирається в Росію? Як вони це придумують? Чому відстоювання правди в судах різних інстанцій сприймається як бажання продовжити роботу в Росії?" - зауважив Галкін.

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НещодавноАлла Пугачова відреагувала на останній пост свого онука Микити Преснякова. Примадонна підтримала молодого музиканта в його творчих успіхах у США і написала: "Жги, синку".

А також колишня сусідка Алли Пугачової Лідія Панкрухіна спілкується з племінником артистки Владом і він заявив, що у Примадонни проблеми з чоловіком Максимом Галкіним.

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