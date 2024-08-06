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Росіяни "запланували" концерт Пугачової і смішно зганьбилися

Олена Кюпелі
6 серпня 2024, 15:44оновлено 6 серпня, 16:19
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Черговий фейк про Аллу Пугачову - улюблене хобі росіян.
Алла Пугачова
Алла Пугачова не сходить з перших шпальт російських ЗМІ/ колаж: Главред, фото: instagram.com/alla_pugacheva_primadonna

Росіяни, які підтримують військовий напад Росії на Україну, видали чергову порцію брехні про великий сольний концерт у терористичній Росії російської співачки Алли Пугачової, яка засудила війну в Україні і живе в Ізраїлі.

Пропагандисти почали поширювати фейкові новини про те, що артистка планує виступити цього року в РФ. Ба більше, вони стверджують, що Пугачова вже й запланувала приїзд до Росії, щоб організовувати великий концерт.

Хто така Алла Пугачова

Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

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"Пугачова приїде в Росію з дітьми і планує провести в країні тиждень. Розглядатиме можливі майданчики для майбутнього концерту і зустрічатиметься з юристами для обговорення різноманітних питань, зокрема правових аспектів потенційного виступу", - пише пропагандистський Телеграм-канал "Звездная пыль".

Максим Галкин опроверг фейк относительно Пугачевой
Максим Галкин опроверг фейк относительно Пугачевой / Скриншот Instagram/maxgalkinru
Максим Галкин опроверг фейк относительно Пугачевой
Максим Галкин опроверг фейк относительно Пугачевой / Скриншот Instagram/maxgalkinru

Тим часом, чоловік співачки Максим Галкін спростував брехливі новини. Зокрема, він звинуватив пропагандистів у поширенні брехні. За словами Галкіна, Алла Пугачова поки що не збирається повертатися в Росію, а тим більше там працювати. Єдине, що подружжя хоче, це відстояти правду і домогтися правосуддя.

Алла Пугачова
Алла Пугачова / інфографіка: Главред

"Вигадки від початку до кінця. З чого вони взяли, що Алла Пугачова збирається в Росію? Як вони це придумують? Чому відстоювання правди в судах різних інстанцій сприймається як бажання продовжити роботу в Росії?" - зауважив Галкін.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

НещодавноАлла Пугачова відреагувала на останній пост свого онука Микити Преснякова. Примадонна підтримала молодого музиканта в його творчих успіхах у США і написала: "Жги, синку".

А також колишня сусідка Алли Пугачової Лідія Панкрухіна спілкується з племінником артистки Владом і він заявив, що у Примадонни проблеми з чоловіком Максимом Галкіним.

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шоу-бізнес Алла Пугачова
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