Ріанна підтвердила народження дитини від ASAP Rocky та показала обличчя сина

Рірі не поспішала робити сенсаційне зізнання, хоча привітання про поповнення в родині отримує вже з перших днів серпня.

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Ріанна показала обличчя другого сина від ASAP Rocky / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Барбадоська співачка та бізнеследі Ріанна підтвердила народження другої дитини. Вагітністю артистка похвалилася в лютому, а вже в серпні в ЗМІ стали з'являтися перші чутки про те, що вона подарувала своєму бойфренду, реперу ASAP Rocky (справжнє ім'я - Ракім Ателастон Майерс) другого сина.

Очікувано, честь засвідчити поповнення в родині Рірі надала відомому модному глянцю - перше фото щасливих батьків з малюками опублікувало видання Vogue. Знімки зробив популярний фотограф селебрітіс Майлз Діггз. До слова, саме Діггзу належать перші кадри вагітного животика Ріанни, коли вона очікувала первістка.

На свіжих фото артистки вона позує з ASAP Rocky, їх старшим сином Різзою Ателастоном Майерсом, який народився в травні 2022 року, і малюком, якого насправді звуть Райот Роуз Майерс.

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Втім, і з цих знімків Ріанні вдалося створити невелику інтригу: немовля мама одягла в костюмчик рожевого кольору, через що в мережі зараз відбуваються неабиякі суперечки - батьками хлопчика або все ж дівчинки стали музиканти.

Раніше ЗМІ повідомили, що британська співачка Адель таємно вдруге вийшла заміж. Артистка стала на публіці називати свого бойфренда, спортивного агента Річа Пола, своїм чоловіком.

Також Інна Мірошниченко розповіла про біологічну маму сина Марселя. Кілька місяців тому сім'я ведучого Тімура Мірошниченка забрала дитину з дитячого будинку.

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