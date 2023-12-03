Репер-путініст Баста потрапив у серйозну ДТП

На слизькій дорозі сталося зіткнення двох машин, в результаті якого один з автомобілів вилетів в купу снігу.

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Баста потрапив в аварію / колаж: Главред, фото: instagram.com/bastaakanoggano

Російський репер-путініст Баста (справжнє ім'я - Василь Вакуленко) став учасником дорожньо-транспортної пригоди в Санкт-Петербурзі. Про це повідомляють росЗМІ.

Артист їхав по засніженій дорозі на чорному Maybach. Автомобіль занесло, він зіткнувся з іншою машиною і вилетів у замет на узбіччя. У Maybach спрацювали подушки безпеки.

Після того, як автомобіль остаточно зупинився, репер вийшов з нього і пішки відправився вечеряти в найближчий ресторан. Пізніше він поїхав на іншій машині.

Преса стверджує, що Вакуленко був пасажиром в машині, яка спровокувала ДТП, і сидів на задньому сидінні. Репер та інші люди, які були в обох автомобілях, не постраждали.

Примітно, що хоч аварія і потрапила на відео, яке активно поширюється по мережі, спершу представник Басти спростовував подію. Сам артист також не коментує те, що відбулося.

Дивіться відео ДТП за участю репера Басти:

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