Філіп Кіркоров погрожував побити Регіну Тодоренко через Ані Лорак: "Я зараз тобі по голові дам!"

Кіркоров погрожував Тодоренко через невтішний коментар про Ані Лорак/ Колаж - instagram.com/fkirkorov / instagram.com/reginatodorenko

Філіп Кіркоров і Регіна Тодоренко виступають в якості детективів в російській версії костюмованого шоу Маска.

Так під час зйомок першого випуску нового сезону вони обговорювати, хто із зірок міг би ховатися під маскою восьминога. Тодоренко зазначила, що дівчина в загадковому костюмі поставила ноги в специфічну позицію, яка нагадала їй про схожу звичку у Ані Лорак.

"Я дивлюся пильно на ноги. Це артистка стоїть в дуже специфічній позиції - трішечки іксом. І так дуже часто стоїть Ані Лорак. Дуже часто", - висловила свою думку Тодоренко.

На що Кіркоров почав у запалі заступатися за Лорак: "Ти що, отетеріла, я тобі зараз дам! Я зараз тобі по голові дам! Яким іксом? У Ані Лорак ідеальні ноги, і взагалі - ідеальна фігура!"

Філіпа Кіркорова та Ані Лорак пов'язує багаторічна дружба. Співак також є хрещеним батьком єдиної дочки поп-діви Софії Налчаджіоглу.

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Раніше Леся Нікітюк поділилася фото з відпочинку в Пхукеті, на якому позувала у вкрай відвертому бікіні, що ледь приховує груди ведучої.

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