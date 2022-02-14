Філіп Кіркоров погрожував побити Регіну Тодоренко через Ані Лорак: "Я зараз тобі по голові дам!"

Співак заступився за куму в прямому ефірі.
Філіп Кіркоров і Регіна Тодоренко виступають в якості детективів в російській версії костюмованого шоу Маска.
Так під час зйомок першого випуску нового сезону вони обговорювати, хто із зірок міг би ховатися під маскою восьминога. Тодоренко зазначила, що дівчина в загадковому костюмі поставила ноги в специфічну позицію, яка нагадала їй про схожу звичку у Ані Лорак.
"Я дивлюся пильно на ноги. Це артистка стоїть в дуже специфічній позиції - трішечки іксом. І так дуже часто стоїть Ані Лорак. Дуже часто", - висловила свою думку Тодоренко.
На що Кіркоров почав у запалі заступатися за Лорак: "Ти що, отетеріла, я тобі зараз дам! Я зараз тобі по голові дам! Яким іксом? У Ані Лорак ідеальні ноги, і взагалі - ідеальна фігура!"
Філіпа Кіркорова та Ані Лорак пов'язує багаторічна дружба. Співак також є хрещеним батьком єдиної дочки поп-діви Софії Налчаджіоглу.
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Раніше Леся Нікітюк поділилася фото з відпочинку в Пхукеті, на якому позувала у вкрай відвертому бікіні, що ледь приховує груди ведучої.
Співачка Вікторія Смеюха, колишня учасниця дуету НеАнгели, похвалилася бездоганним тілом і розкрила сріблястий халатик, надітий на практично голе тіло.
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