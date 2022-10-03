Розлучена Слава Камінська вагітна втретє

Слава Камінська натякнула на третю вагітність / instagram.com/babaslavka

Українська співачка, колишня учасниця гурту НеАнгели, Слава Камінська натякнула фанатам на швидке поповнення в її родині. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала ролик, який можна витлумачити вельми однозначно.

Зокрема в ньому промайнув позитивний тест на вагітність з написом: "Congratulations?"(Привітання? - прим. редактора). Чи є це офіційним оголошенням артистки про вагітність, поки не відомо.

Зараз Камінська виховує двох дітей від колишнього чоловіка, пластичного хірурга Едгара Камінського - сина Леонарда (2014 р.н.) і доньку Лауру (2015 р. н.). Після розлучення з Камінським в 2019 році артистці приписували романи з безліччю чоловіків.

Нещодавно вона підтвердила, що перебуває у відносинах, і вже натякала, що є "матусею трьох дітей".

"Я, як і всі "щасливі дружини та матусі трьох дітей" (про це ми поговоримо пізніше) також хочу повернутись "Додому" до свого коханого, котрий зараз в Україні допомагає ЗСУ наблизити нашу перемогу", - написала Камінська.

Слава Камінська натякнула на третю вагітність / instagram.com/babaslavka

Раніше українська співачка Настя Каменських показала фото, на якому видно, що вона зняла з безіменного пальця обручку. Артистку запідозрили в розставанні з Потапом.

Також новий бойфренд Наді Дорофєєвої, ресторатор і музикант Міша Кацурін, показав оголене фото співачки на тлі відкритого вікна.

Інші новини: