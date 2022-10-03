УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Розлучена Слава Камінська вагітна втретє

3 жовтня 2022, 21:26

Руденька з НеАнгелів поки не визначилася, чи готова вона приймати привітання.

Слава Камінська
Слава Камінська натякнула на третю вагітність / instagram.com/babaslavka

Українська співачка, колишня учасниця гурту НеАнгели, Слава Камінська натякнула фанатам на швидке поповнення в її родині. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала ролик, який можна витлумачити вельми однозначно.

Зокрема в ньому промайнув позитивний тест на вагітність з написом: "Congratulations?"(Привітання? - прим. редактора). Чи є це офіційним оголошенням артистки про вагітність, поки не відомо.

Зараз Камінська виховує двох дітей від колишнього чоловіка, пластичного хірурга Едгара Камінського - сина Леонарда (2014 р.н.) і доньку Лауру (2015 р. н.). Після розлучення з Камінським в 2019 році артистці приписували романи з безліччю чоловіків.

Нещодавно вона підтвердила, що перебуває у відносинах, і вже натякала, що є "матусею трьох дітей".

"Я, як і всі "щасливі дружини та матусі трьох дітей" (про це ми поговоримо пізніше) також хочу повернутись "Додому" до свого коханого, котрий зараз в Україні допомагає ЗСУ наблизити нашу перемогу", - написала Камінська.

тест на вагітність
Слава Камінська натякнула на третю вагітність / instagram.com/babaslavka

Раніше українська співачка Настя Каменських показала фото, на якому видно, що вона зняла з безіменного пальця обручку. Артистку запідозрили в розставанні з Потапом.

Також новий бойфренд Наді Дорофєєвої, ресторатор і музикант Міша Кацурін, показав оголене фото співачки на тлі відкритого вікна.

Інші новини:

шоу-бізнес Слава Камінська новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:31

"Який Маск вам подобається?": Зеленський попустив мільярдера після його скандальних твітів

22:14

Як зберегти чорну смородину на зиму та що з неї можна приготувати

21:57

Українська армія на шляху до успіху: у Пентагоні розкрили три цілі ЗСУВідео

21:39

Далекобійні ракети для HIMARS: Україна зробила США несподівану пропозиціюВідео

21:26

Розлучена Слава Камінська вагітна втретє

Реклама
21:22

Блеф Путіна чи реальний ризик: докладно і зрозуміло про ядерну загрозуПогляд

21:17

У Сватовому на Луганщині росіяни вивозять пацієнтів із психлікарні - Гайдай

20:41

Маск зганьбився пропозицією Україні відмовитися від Криму і напоровся на жорстку відповідьВідео

20:32

В Україну вривається спека: синоптики назвала дату різкого потеплінняВідео

20:19

На Київщині водій збив двох дівчаток на велосипедах та хотів втекти

20:11

Паніка в бункері: Путіна захочуть позбутися після успіхів ЗСУ - ПіонтковськийВідео

20:10

Прикмети на 5 жовтня: які 3 речі не можна робити, щоб не потрапити в бідуВідео

20:09

Неймовірна грибна закуска за 10 хвилин: швидкий рецепт ідеальної стравиВідео

19:58

Російський продюсер розкрив брудний секрет популярності "золотого складу" ВІА Гри

19:50

У Туреччині за участі The Hardkiss відбудуться благодійні концерти на підтримку українських дітей

19:40

У бою з російськими окупантами загинув журналістВідео

19:28

Грошовий гороскоп на жовтень-2022: коли варто і не варто витрачати грошіВідео

19:23

Затримання закінчилося стріляниною: у Чернівцях підозрюваний убив поліцейську і поранив копаВідео

18:59

Росіяни ракетним ударом знищили лікарню під Куп'янськом: є жертвиФотоВідео

18:49

США готують превентивний удар по Росії: Олег Жданов назвав умовуВідео

Реклама
18:47

Пугачову втретє грубо вилаяли російські пропагандисти з "Останкіно"

18:40

Ворог відступає: у ЗСУ розповіли про просування вперед на Південному напрямкуВідео

18:36

Звільнення Кремінної виведе на Сватове та Рубіжне, а далі на Сєвєродонецьк з Лисичанськом - ЗСУВідео

18:18

Тоня Матвієнко розповіла про зради та інтим з Арсеном Мірзояном по інтернету

17:58

У Підмосков'ї "чмобіки" жорстко відгамселили "дідів"-контрактників: десятки постраждалихВідео

17:57

Гендиректора Запорізької АЕС повернули з російського полону - МАГАТЕВідео

17:27

Йде зачистка: ЗСУ взяли під контроль Борову на ХарківщиніВідео

17:24

США вивчають сценарій можливого ядерного удару Росії по Запорізькій АЕС - CNNВідео

17:03

"Виє сирена, а всі йдуть на Щекавицю": Jerry Heil переробила найвідоміший хіт ВинникаВідео

16:50

РФ потрібно "опустити та вигнати звідусіль": у Зеленського назвали умову завершення війниВідео

16:43

Росію найближчими днями чекає великий колапс: легендарний учений поділився прогнозомВідео

16:37

Ніна Матвієнко розповіла, за що готова лизнути Бориса ДжонсонаВідео

16:29

"Нам сказали відступати, але вам не говорити": "ЛНРівці" скаржаться на те, що росіяни їх кинулиВідео

16:19

У Казахстані "кинули" Москву: Астана заперечила участь ОДКБ у війні Росії проти УкраїниВідео

15:59

"Склянка завжди наполовину повна": як швидко підняти собі та іншим настрійВідео

15:58

"Котел" під Лиманом: оточенців РФ "покришили" ЗСУ, недобитки прорвалися в КреміннуВідео

15:46

З машиніста - в офіцери: ЗСУ "відкобзонили" російського окупанта Аліка МелконянаВідео

15:42

Від проблеми не лишиться ні сліду: 4 способи, як розпушити пуховик після прання

15:37

Навіщо змащувати взуття олією: простий спосіб, який врятує від осінньої проблеми

15:24

Анексія захоплених територій України: Держдума ратифікувала "приєднання"

Реклама
15:21

Що ви побачили першим: тест по картинці визначить наскільки ви психічно сильна людина

15:12

Кадиров пообіцяв кинути своїх неповнолітніх синів на передову в УкраїнуВідео

15:11

Прем’єра Голосу країни на ТЕТ: Потап розповів, хто з учасниць його команди скоро стане матір’юВідео

15:10

Більше 80% українців підтримують вступ України до НАТО і Євросоюзу – опитуванняВідео

14:48

Любовний гороскоп на жовтень-2022: коли найкращий час для нових знайомств, примирення і шлюбівВідео

14:26

"Хочу на фронт, на передову": Потап розповів, як рвався до лав ЗСУВідео

14:18

Остаточно і безповоротно: Костянтин Войтенко розлучився з дружиною після семи років шлюбуВідео

14:16

Майбутнє Путіна вже визначено, а Росії належить вибір між очищенням і розпадом - ГУР

14:13

Ядерний удар, воднева бомба і катастрофа для РФ на фронті: Росс назвав найнебезпечніші дні жовтняВідео

13:55

Молодик в жовтні 2022: що не можна робити, щоб не накликати біду

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Гороскоп
Молодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти