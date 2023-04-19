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Раміна Есхакзай розійшлася з нареченим-юристом через місяць після розриву заручин

Анна Підгорна
19 квітня 2023, 12:27 оновлено 19 квітня, 12:27
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П'ять років відносин Есхакзай і Проніна закінчилися не пишним весіллям, а сумним розставанням.
Раміна Есхакзай, Євген Пронін
Раміна Есхакзай і Євген Пронін розійшлися / instagram.com/raminalalala

Українська журналістка і блогерка Раміна Есхакзай місяць тому розірвала заручини зі своїм бойфрендом, юристом Євгеном Проніним. Раміна отримала пропозицію руки та серця більше року тому, але через повномасштабну війну в Україні пишного весілля так і не відбулося - обидва партнери вирішили, що зараз є справи важливіші, а любити один одного можна і без штампа в паспорті.

Тепер на сторінках коханих в Instagram і зовсім з'явилося повідомлення про те, що вони більше не пара. Есхакзай і Пронін відзначили, щоб уникнути пересудів і пліток, що рішення розійтися вони прийняли не через чиюсь невірність, обман або будь-яку іншу форму психологічного або фізичного насильства.

Також екскохані підкреслюють, що їх розрив - результат зваженого, обдуманого і цивілізованого рішення, яке багатьом зможе послужити прикладом того, як дорослі люди повинні вирішувати проблеми у відносинах.

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"Всім привіт!Ми хочемо повідомити про те, що ми більше не пара. Останні пʼять років були точно найкращими та найуспішнішими в нашому житті. Ми завершуємо наші стосунки з повагою та підтримкою один одного. В наших стосунках не було обманів, зрад чи фізичних знущань. Ми не хочемо давати жодних коментарів щодо причин нашого розставання. Брудної білизни не буде. Хочемо бути прикладом того, як дорослі люди приймають зважені рішення! Дякуємо один одному за все!" - пишуть Раміна Есхакзай та Євген Пронін.

Раніше продюсер популярних українських шоу "Голос країни" і "Танці з зірками" Володимир Завадюк здійснив камінг-аут і розповів, що тепер живе разом з бойфрендом.

Також американська співачка Брітні Спірс спростувала чутки про своє розлучення з молодим актором Семом Асгарі - папараці марно намагалися "розлучити" пару, у якої в сімейному житті все в порядку.

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