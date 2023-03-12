Раміна Есхакзай скасувала весілля з обранцем: "Вже точно не хочемо"

Заручини Раміни тривали більше року, проте це рішення їй здається зараз найбільш логічним.

Раміна Есхакзай скасувала весілля з Євгеном Проніним / instagram.com/raminalalala

Журналістка, ведуча та блогерка Раміна Есхакзай більше року тому прийняла пропозицію руки і серця від бойфренда, юриста Євгена Проніна. Однак з настанням повномасштабної війни в Україні весілля для закоханих відійшло навіть далі, ніж на другий план - Євген пішов служити в розвідці, Раміна - вносити свою лепту на інформаційному фронті.

І хоч парі вдалося зберегти романтичні стосунки, Есхакзай в інтерв'ю для ЖВЛ зізналася - весілля вона скасувала. Ця звістка сильно шокувала шанувальників журналістки, які сподівалися побачити її в білій весільній сукні.

Що ж зруйнувало плани закоханих? Раміна вважає, що зараз не час для пишного торжества та ідеального весілля, як на картинці - вона та Євген і так гармонійно доповнюють один одного, і ані біла фата, ані спільні діти (яких, до речі, не хочуть ні вона, ні її обранець) це не змінять. Тому свій емоційний ресурс вони витрачають на любов один до одного, а не на "шоу".

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"Вже точно не хочемо весілля якогось пишного. Тому що ми розглядали варіанти, потім думали: це ж треба запросити гостей, організувати, щоб їм все сподобалось, щоб їм було весело, розпланувати. Треба ще гарно виглядати, одягнути сукню... Це якийсь виступ, на який дивиться велика кількість людей. В голові стільки думок, які крутяться... Зараз просто про це навіть не думаєш", - зазначає Раміна.

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