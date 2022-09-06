Путініст і українофоб Охлобистін засвітився в невизнаному "ДНР"

Іван Охлобистін приїхав в окупований Донецьк / УНІАН

Рашистський актор, фанат Путіна, громадянин невизнаної "ДНР" (з 2016 року), українофоб і гомофоб Іван Охлобистін вирішив відвідати окупований Донецьк.

Актор був помічений у військовій формі з нашивкою "ДНР" в компанії одного з рашистських пропагандистів.

Однак візит, ймовірно, всього лише докторський. Після гучних заяв Охлобистіна про те, що він готовий хапати зброю і воювати проти України, він помітно "здувся".

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На фронт, очевидно, ніхто не поспішає, а ось в задоволенні покрасуватися своєю лжесміливістю в Інтернеті Охлобистін собі не зміг.

Схоже, це і є прояв того самого відкритого російського космосу, втіленням якого назвали Охлобистіна пропагандисти.

Іван Охлобистін приїхав в окупований Донецьк / t.me/akimapachev

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