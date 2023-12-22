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"Прощавайте старі паспорти": українська акторка неочікувано змінила прізвище

Руслана Заклінська
22 грудня 2023, 23:07оновлено 22 грудня, 23:46
Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Антоніна Хижняк розповіла, що офіційно змінила своє прізвище.
'Прощавайте старі паспорти': українська акторка неочікувано змінила прізвище
Антоніна Хижняк змінила прізвище / Колаж: Главред, фото: instagram.com / tonya_actress

Українська актриса Антоніна Хижняк, відома глядачам завдяки ролі у популярному серіалі "Спіймати Кайдаша", розповіла, що змінила прізвище. Акторка показала свій новий паспорт, де видно, що вона повернула своє дівоче прізвище. Про це Хижняк повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Антоніна зізналась, що повернулася до свого дівочого прізвища, відмовившись від прізвища колишнього чоловіка, Якушева. У своєму дописі вона відзначила, що офіційно повернула прізвище 15 грудня 2023 року і цей день є символічним для неї.

"Прощавайте старі паспорти! Привіт знову моє рідне прізвище! Хочу відмітити для себе дату 15 грудня 2023 року. День, коли я офіційно повернула собі дівоче прізвище Хижняк. Навіть не очікувала, що це виявиться наскільки важливим і потужним моментом, я просто плакала від радості і стрибала від щастя", – розповіла Антоніна Хижняк.

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'Прощавайте старі паспорти': українська акторка неочікувано змінила прізвище
Антоніна Хижняк змінила прізвище у паспорті / Фото: instagram.com/tonya_actress

Акторка також розповіла про складний процес зміни документів, який знадобився для повернення до свого дівочого прізвища. Ця процедура включала численні інстанції, судові справи, роботу з архівами, установами та службами, але нарешті жінка досягла своєї мети.

"Пройшовши через усі інстанції, суди, архіви, ЦНАПи, ДРАЦСи, поліцію, податкові, купу інших кабінетів – я це зробила. Хочу подякувати всім людям, хто допомагав як міг на цьому нелегкому шляху", – сказала артистка.

Нагадаємо, Антоніна Хижняк, українська акторка кіно та театру, шокувала своїх шанувальників кадрами з лікарні. Артистка пройшла термінове оперативне втручання, яке, за її словами, врятувало її.

Також Ярослав Безкоровайний, відомий український актор з серіалів "Спіймати Кайдаша" і "Перші дні" отримав повістку. Чоловік після закриття Дніпровського драматичного театру переїхав до Бережан на Тернопільщині. Там разом з друзями займався волонтерством, збираючи продукти та медикаменти для підтримки українських захисників.

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