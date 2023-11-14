Прокляття "Ейфорії": раптово помер продюсер серіалу Кевін Турен

Це друга випадкова смерть за 4 місяці, яка сталася з членами команди проєкту.

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Помер Кевін Турен / колаж: Главред, фото: pexels.com, скріншот

Американський продюсер Кевін Турен помер у віці 44 років. Про це виданню Deadline повідомив його батько, Едвард Турен.

"Кевін був дуже особливим. Без нього цей світ стане набагато менше", - каже вбитий горем тато. У Турена залишилася дружина Евелін та двоє малолітніх синів - Джек і Джеймс. Причина смерті актора поки не уточнюється.

Правда відхід продюсера вже стали пов'язувати з прокляттям серіалу "Ейфорія", який був однією з найвідоміших робіт Турена. За чотири місяці знімальна команда "Ейфорії" втрачає вже другу людину - в липні від випадкового передозування наркотичними речовинами помер 25-річний актор Ангус Клауд.

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Кевін Турен продюсував серіали "Ефорія", "Ідол", "Ірма Веп". Також під його керівництвом вийшла трилогія-слешер "Х". Його проєкти стали трампліном для багатьох молодих артистів, наприклад, для Дженни Ортеги (Лоррейн з "Х") і для Зендеї (Ру Беннет з "Ейфорії").

Раніше стало відомо, що український телеведучий, колишній учасник КВН та ексрадник секретаря РНБО Сергій Сивохо помер у 54 роки. Прощання з артистом проходило в Жовтневому палаці в Києві.

Також зірка "Гри престолів", актор і бодібілдер Хафтор Бйорнссон повідомив про смерть ненародженої доньки. Серце дівчинки, яку назвали Грейс Морган, перестало битися на 21.5 тижні.

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