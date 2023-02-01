"Призводить до летальних результатів": Alyona Alyona лягла під ніж через погане здоров'я

Олена Савраненко попередила про небезпеку, в яку може потрапити абсолютно кожна людина.

Alyona Alyona повідомила про термінову операцію / instagram.com/alyona.alyona.official

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona (Олена Савраненко) ще влітку радувала фанатів своїм раптовим схудненням - в кадрі зірка виглядала щасливою та посвіжілою.

Однак до цього вона не один раз розповідала про те, що має серйозні проблеми зі здоров'ям, в яких вона звинувачує себе. Артистка протягом багатьох років уникала професійних медичних порад та займалася самолікуванням.

Тепер це дало свої плачевні плоди - Alyona Alyona змушена лягти на хірургічний стіл для проведення операції. Про це вона повідомила в сторіс на своїй сторінці в Instagram.

Також вона застерегла своїх шанувальників не повторювати її помилок, адже подібне недбале ставлення до свого тіла може обернуться жахливими наслідками.

"Не займаємося самолікуванням. Зараз дуже легко почати займатися самолікуванням, тому що: "Ой, ми в Європі, лікар далеко...". Знайте, що в деяких випадках це призводить до поганих результатів, а в деяких - і до летальних. Не робіть цього! Не будьте як я! Йдіть до лікаря!" - каже виконавиця.

Alyona Alyona повідомила про термінову операцію / instagram.com/alyona.alyona.official

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