Принц-негідник з серіалу Гра престолів відвідає Україну з візитом підтримки

Джек Глісон візьме участь у кількох благодійних заходах, а також везе подарунок для ЗСУ.

Джек Глісон у ролі Джоффрі Баратеона в серіалі Гра престолів / imdb.com

Ірландський актор Джек Глісон став справжньою зіркою, коли на екрани вийшов серіал Гра Престолів. Тоді артисту майстерно вдалося втілити одного з головних сюжетних лиходіїв - принца, а пізніше і короля Джоффрі Баратеона (Ланністера). У житті актор - повна протилежність свого кіноперсонажу.

17-18 лютого Глісон вперше за своє життя відвідає Україну в якості жесту своєї підтримки країні, яка чинить опір агресору. Він прийняв запрошення української режисерки Катерини Чепури - вона написала Джекові листа, але не очікувала відповіді, так як вони не знайомі особисто.

Однак Гліссон не тільки підтвердив свій візит в нашу країну і запланував кілька публічних та непублічних зустрічей, але також планує передати пікап на потреби ЗСУ. Про це повідомляє Чепура на своїй сторінці в Facebook.

"В дні коли опускаються руки, такі люди примушують вірити в те, що ми не самі в боротьбі з мордором і Україна хвилює ще когось окрім нас з вами ❤️", -пише Катерина про візит Джека.

Також зустріч з Гліссоном в кав'ярні розігрують за донати, які Чепура відправить на придбання автомобіля для мінометників, які зараз на "передку".

Раніше французький актор Жерар Депардьє, який з 2013 року є громадянином рф, зізнався, що вважає війну в Україні "великою нісенітницею" і розповів, за що любить країну-агресора.

Також стало відомо, що головний голлівудський плейбой Леонардо Ді Капріо підняв планку в пошуку нових коханок - на світському заході він з'явився з 19-річною моделлю.

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