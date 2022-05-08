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"Уявіть, скільки Алла зробила для Росії": Пресняков заступився за зацьковану Пугачову

8 травня 2022, 13:53

Легендарну співачку і її чоловіка Максима Галкіна зробили в РФ ворогами народу.

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Пресняков заступився за зацьковану Пугачову / соцмережі

Російський співак Володимир Пресняков виступив на підтримку колишньої тещі Аллу Пугачову.

Музикант наполягає на тому, що Примадонна зробила багато для країни, і закликає не писати про неї гидоти, які почали поширювати після випаду пропагандистки Симоньян на адресу чоловіка Примадонни Максима Галкіна.

"Розумієте, зараз почалося якесь полювання на відьом. Але ви тільки уявіть, скільки Алла зробила для Росії. Це людина, це жінка, не забувайте про це. У нас, звичайно, люблять крайнощі... але не потрібно кожні п'ять хвилин писати гидоти, що вона поїхала і так далі", - сказав Володимир Пресняков пише kp.ru.

Виконавець також додав, що людей, яким Пугачова "подарувала любов і багато дала в житті", набагато більше, ніж тих, що зараз глумляться.

Нагадаємо пропагандистка Маргарита Симоньян почала обурюватися, що шоумен Максим Галкін почав говорити правду про вторгнення Росії в Україну.

В ефірі пропагандистського російського телеканалу вона назвала гумориста лицеміром, зрадником і висловилася про його особисте життя.

читайте також"Несправедливо Галкіна мочать": Собчак подякувала Кіркорову за рознос пропагандистки Симоньян"Коли людина, про яку достовірно всім відомо, що він гей, для відводу очей, для особистого збагачення, для шляху в кар'єрі одружується на літній жінці і переконує всю свою не дуже довірливу аудиторію, що у них любов... Ну ви розумієте рівень цього лицемірства, брехні і взагалі якості цієї людини?",- заявила Симоньян.

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