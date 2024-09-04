Зрадниця Тодоренко нарешті зважилася на радикальний крок

Тодоренко не наважилася говорити правду щодо нападу Росії на Україну, але зате обрізала волосся.

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Регіна Тодоренко обрізала волосся / колаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Колись українська ведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка виїхала жити в країну-окупанта і мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, зважилася на радикальний крок.

Зокрема, мовчазна телеведуча вирішила обрізати своє довге волосся і тепер вона носить коротке каре. У своїй розважальній манері, Тодоренко опублікувала ролик, в якому смикає себе за довге волосся, а потім залишається з коротким каре.

Тодоренко відрізала довге волосся / Скриншот відео

Тодоренко відрізала довге волосся / Скриншот відео

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Зазначимо, що раніше Регіну Тодоренко порівняли з російською балериною-путіністкою Анастасією Волочковою. У своїх соцмережах Тодоренко опублікувала знімок, на якому показала шпагат, сидячи в кріслі під час нанесення гриму.

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Крім того, Андрій Бедняков був колегою Регіни Тодоренко. Разом ведучі перетиналися на тревел-шоу "Орел і решка", і вже тоді Бедняков зрозумів, якого ґатунку Регіна, як людина.

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