Зрадниця Тодоренко нарешті зважилася на радикальний крок

Колись українська ведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка виїхала жити в країну-окупанта і мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, зважилася на радикальний крок.
Зокрема, мовчазна телеведуча вирішила обрізати своє довге волосся і тепер вона носить коротке каре. У своїй розважальній манері, Тодоренко опублікувала ролик, в якому смикає себе за довге волосся, а потім залишається з коротким каре.
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Зазначимо, що раніше Регіну Тодоренко порівняли з російською балериною-путіністкою Анастасією Волочковою. У своїх соцмережах Тодоренко опублікувала знімок, на якому показала шпагат, сидячи в кріслі під час нанесення гриму.
Крім того, Андрій Бедняков був колегою Регіни Тодоренко. Разом ведучі перетиналися на тревел-шоу "Орел і решка", і вже тоді Бедняков зрозумів, якого ґатунку Регіна, як людина.
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