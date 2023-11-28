Повісився колишній наречений Волочкової

Скандальна балерина розлучилася зі своїм залицяльником після поїздки на Мальдіви.

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Колишній залицяльник Волочкової наклав на себе руки у в'язниці / Колаж Главред, фото Стархіт

Екс-бойфренд російської скандальної балерини Анастасії Волочкової Сергій Кузнєцов наклав на себе руки в московському СІЗО.

За інформацією пропагандистського видання News.ru, тіло підприємця знайшли в камері "Матроської тиші"

Колишній коханий балерини перебував у СІЗО з травня 2023 року, коли він особливо жорстоко побив свою дружину. Тоді у неї була діагностована закрита черепно-мозкова травма, внутрішня кровотеча, множинні удари і синці.

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У суді Кузнєцов повідомив, що готовий співпрацювати зі слідством, а причиною події назвав ревнощі. Він стверджував, що сам відвіз побиту кохану в медпункт і весь час був поруч.

За словами Волочкової, Кузнєцов - запальна і емоційна людина, проте він ніколи не піднімав на неї руку. За кілька років до події балерина активно демонструвала в соціальних мережах свої стосунки з "банщиком" Кузнєцовим, з яким познайомилася на програмі "Давай одружимося".

Пара вирушила разом на відпочинок на Мальдіви, але через півтора місяці розлучилася. За деякими даними чоловік хотів поселити в будинку у Волочкової свого сина, але та була категорично проти.

Нагадаємо, раніше балерина поділилася свіжим фото. Там вона позує в купальнику, демонструючи дуже худі ноги і руки. Сама Волочкова підписала фото так: "з неймовірним фізичним навантаженням у підготовці до прем'єри нового шоу "Одержимість" і практично відсутністю їжі, я ще схудла. Але сили начебто є. Тому що я одержима творчістю. І це грандіозне шоу для мене - здійснення мрії мого життя! Тому кожен прогін в радість. Зате легко мені і моїм партнерам".

Раніше також Анастасію Волочкову підняли на сміх через новий образ - наряд для світського заходу був продуманий до деталей, проте любов балерини до випивки і фотошопу дизайнери врахувати не змогли.

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