Потап полетів у далеку країну і розповів, навіщо це зробив

Відомий український реп-виконавець і продюсер Потап (він же - Олексій Потапенко) продовжує колесити світом. Тепер його занесло в латиноамериканську країну Колумбію, як стало зрозуміло з потапівської сторінки в Instagram.
Чоловік Насті Каменських показав фото з аеропорту Боготи і розповів, що саме в Колумбії працюватиме над створенням "нових суперхітів".
"Лечу в Колумбію - країну, яка визначає музичні тренди в Латинській Америці. Колумбійські артисти, такі як Shakira, J Balvin, Karol G і Maluma, - справжні лідери світової музичної індустрії. І як продюсер, я маю надзвичайну можливість познайомитися з цією країною та працювати з найкращими авторами над створенням нових суперхітів", - розповів підписникам музикант.
Нагадаємо, раніше Настя Каменських у гостях у Євгена Клопотенка розповіла, чи має вона проблеми у шлюбі з Потапом. Співачка зазначила, що знає про чутки, які витають навколо її сім'ї.
Водночас блогер Беспалов переконаний, що NK втягнула чоловіка в любовний трикутник. Він розкрив подробиці стосунків Каменських, її нового коханого та Потапа.
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