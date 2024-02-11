Потап полетів у далеку країну і розповів, навіщо це зробив

Потап прилетів до Колумбії та пояснив свій вояж по всьому світу. Продюсер розповів про те, що в цій країні планує створювати нові хіти.

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Потап полетів, ні багато, ні мало, до Колумбії / колаж Главред, фото УНІАН

Відомий український реп-виконавець і продюсер Потап (він же - Олексій Потапенко) продовжує колесити світом. Тепер його занесло в латиноамериканську країну Колумбію, як стало зрозуміло з потапівської сторінки в Instagram.

Чоловік Насті Каменських показав фото з аеропорту Боготи і розповів, що саме в Колумбії працюватиме над створенням "нових суперхітів".

"Лечу в Колумбію - країну, яка визначає музичні тренди в Латинській Америці. Колумбійські артисти, такі як Shakira, J Balvin, Karol G і Maluma, - справжні лідери світової музичної індустрії. І як продюсер, я маю надзвичайну можливість познайомитися з цією країною та працювати з найкращими авторами над створенням нових суперхітів", - розповів підписникам музикант.

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Нагадаємо, раніше Настя Каменських у гостях у Євгена Клопотенка розповіла, чи має вона проблеми у шлюбі з Потапом. Співачка зазначила, що знає про чутки, які витають навколо її сім'ї.

Водночас блогер Беспалов переконаний, що NK втягнула чоловіка в любовний трикутник. Він розкрив подробиці стосунків Каменських, її нового коханого та Потапа.

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