УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Потап полетів у далеку країну і розповів, навіщо це зробив

Дмитро Відоменко
11 лютого 2024, 22:43
Потап прилетів до Колумбії та пояснив свій вояж по всьому світу. Продюсер розповів про те, що в цій країні планує створювати нові хіти.
потап
Потап полетів, ні багато, ні мало, до Колумбії / колаж Главред, фото УНІАН

Відомий український реп-виконавець і продюсер Потап (він же - Олексій Потапенко) продовжує колесити світом. Тепер його занесло в латиноамериканську країну Колумбію, як стало зрозуміло з потапівської сторінки в Instagram.

Чоловік Насті Каменських показав фото з аеропорту Боготи і розповів, що саме в Колумбії працюватиме над створенням "нових суперхітів".

"Лечу в Колумбію - країну, яка визначає музичні тренди в Латинській Америці. Колумбійські артисти, такі як Shakira, J Balvin, Karol G і Maluma, - справжні лідери світової музичної індустрії. І як продюсер, я маю надзвичайну можливість познайомитися з цією країною та працювати з найкращими авторами над створенням нових суперхітів", - розповів підписникам музикант.

відео дня

Нагадаємо, раніше Настя Каменських у гостях у Євгена Клопотенка розповіла, чи має вона проблеми у шлюбі з Потапом. Співачка зазначила, що знає про чутки, які витають навколо її сім'ї.

Водночас блогер Беспалов переконаний, що NK втягнула чоловіка в любовний трикутник. Він розкрив подробиці стосунків Каменських, її нового коханого та Потапа.

Вас можуть зацікавити такі матеріали:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Потап Олексій Потапенко новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Атака дронів у Павлограді: велика частина міста без світла та опалення

Атака дронів у Павлограді: велика частина міста без світла та опалення

23:10 Україна
Відновлення допомоги Україні: Сенат США прийняв важливе рішення

Відновлення допомоги Україні: Сенат США прийняв важливе рішення

22:48 Світ
Зайняли 40% села: російські війська зайшли у Первомайське на Донеччині - Bild

Зайняли 40% села: російські війська зайшли у Первомайське на Донеччині - Bild

21:50 Україна
Всі головні новини

Останні новини

01:31

Чому не можна залишати брудний посуд у раковині на ніч: 2 причини, які здивують

11 лютого, неділя
23:10

Атака дронів у Павлограді: велика частина міста без світла та опалення

22:57

48-річний кулінарний експерт із шоу "МастерШеф" опинилася в лікарні

22:48

Відновлення допомоги Україні: Сенат США прийняв важливе рішення

22:43

Потап полетів у далеку країну і розповів, навіщо це зробив

Європа сприйняла інтерв'ю Путіна Карлсону як сигнал про напад - ЖирновЄвропа сприйняла інтерв'ю Путіна Карлсону як сигнал про напад - Жирнов
22:20

Дружина прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо завела роман до розлучення - ЗМІ

21:50

Як збільшити собі пенсію: нескладні трюки

21:50

Зайняли 40% села: російські війська зайшли у Первомайське на Донеччині - Bild

21:17

В Україні хочуть змінити правила відпусток для всіх: як планують "закрутити гайки"

Реклама
21:10

Загроза відступу з Авдіївки: в Сухопутних військах розповіли про бої за місто

21:09

Львівська опера "скасувала" українську співачку, яка виступала з росіянами

21:04

Гороскоп Таро на 12-18 лютого: у кого цього тижня складеться все якнайкраще

20:16

Місячний календар на 12 лютого: для чого не підходить цей день

20:00

Окупанти на Донбасі побудували з 2 тисяч вагонів "стіну"-поїзд проти ЗСУ - Deep State

19:32

Україну накриває серйозна негода: синоптики попереджають про небезпеку

19:19

Окупанти запустили ІПСО про Сирського: шукають його родичів у Росії

19:13

"Рюрик! Нас обдурили! Гітлер!": про що бурмотів пацієнт ПутінПогляд

19:04

Безвусий юнак: Євген Клопотенко здивував архівними фотами зі своєї юності

18:58

Викликало паніку в росіян: Ігнат прокоментував появу фото з "українським" F-16

18:33

Орбан пропонує перетворити Україну на "буферну зону"

Реклама
18:32

Заохочування Росії до агресії проти НАТО: в Альянсі відповіли на заяву Трампа

18:13

Які продукти завжди мають бути вдома: прості відповіді

18:00

Чому скарбнички у вигляді свині: вибір на неї припав не випадковоВідео

17:45

Єдина донька Кузьми Скрябіна розкрила подробиці смерті матері артиста

17:41

Ось, що буде якщо поставити теплий суп в холодильник: несподівана відповідь

17:05

Данілов зробив невтішний прогноз про ситуацію на фронті: що відомо

17:02

Жодної гіркоти: як приготувати цибулю, щоб вона була солодкою та ніжною

16:49

"Дам тільки один коментар": блогерка Шаманська запідозрила співачку Трінчер у плагіаті

16:08

Це зупинить ворога: полковник ЗСУ оцінив просування РФ на важливому напрямку

16:06

"У нас є рівність із РФ щодо дронів-камікадзе": глава Мінцифри висловився про БПЛА

15:58

Жінка зізналася чоловікові у зраді: його реакція викликала у неї ступор

15:52

ДПСУ порвала російський прапор під час штурму окупантів: епічні кадриВідео

15:25

Для чого в супер клей додають соду: спосіб, про який знає далеко не кожен

15:17

Найголовніша ціль для ворога: в ЗСУ оцінили загрозу наступу на Харків

15:15

Лілія Ребрик на останніх термінах вагітності знялася в зухвалому луці

15:01

У Путіна видали нову цинічну заяву про переговори із Україною

14:51

Наєв дізнався про своє звільнення зі ЗМІ: генерал зробив заяву

14:42

Удари по Криму та "мосту Путіна": у ЗСУ розкрили рішучі плани

14:01

Любовний гороскоп із 12 до 18 лютого: що чекає на кожен знак у День святого Валентина

13:58

"Буде складно": Романенко розкрив успіхи та невдачі Сирського на фронті

Реклама
13:52

Маск знову оскандалився підтримкою окупантів: наполягає, що Крим - "російський"

13:50

Церковне свято 12 лютого: чому цього дня потрібно миритися

13:48

Путін може напасти на 4 країни: глава Мюнхенської конференції розкрив плани РФ

13:14

Боєць ЗСУ про мобілізацію: "Люди не розуміють, наскільки драматична ситуація"

12:58

"Шахеди" масово запустили із двох напрямків: у ЗСУ прокоментували атаку РФ

12:54

Трамп звернувся до Сенату і вибухнув "умовою" щодо допомоги Україні

12:40

Тільки геній знайде обличчя в тарілці за 10 секунд: оптична ілюзія для найкмітливіших

12:15

Схуд до кісток: історія маріупольського захисника, який пережив "концтабори" в РФ

12:13

Не alyona alyona & Jerry Heil: Кондратюк назвав свого фаворита Нацвідбору-2024Відео

12:04

У ЗСУ назвали сценарій, за якого війська РФ можуть оточити Авдіївку

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Свята
Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та город
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти