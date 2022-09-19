Останній подарунок від сина: Чарльз III залишив Єлизаветі II прощальну записку в надгробному вінку

Король Чарльз III і королева Єлизавета II / instagram.com/theroyalfamily

Мільйони людей зараз спостерігають онлайн і особисто за похоронною процесією - сьогодні ховають королеву Єлизавету II.

Труну з монархинею винесли з Вестмінстер-холу з вінком з якого стирчала крихітна записка, залишена там королем Чарльзом III. Відомі таблоїди стверджують, що на ній старший син королеви залишив зворушливе послання спочившій матерій.

"У любові і відданій пам'яті. Чарльз", - написав він від руки.

Також повідомляється, що надгробний вінок, останній букет для королеви Єлизавети, був зібраний під чуйним керівництвом короля Чарльза. На офіційній сторінці британської королівської сім'ї в Twitter відзначають, що старший син Єлизавети II попросив додати в нього рослини, які були у весільному букеті королеви в листопаді 1947 року.

"На прохання короля вінок складається з листя розмарину, англійського дуба і мирта (вирізаних з куща, гілки якого були використані у весільному букеті королеви), а також квітів у відтінках золота, рожевого і темно-бордового, з вкрапленнями білого, зібраних в садах королівських резиденцій", - пишуть представники британської королівської сім'ї.

Труна королеви Єлизавети II / twitter.com/RoyalFamily

Труна королеви Єлизавети II / twitter.com/RoyalFamily

Онлайн-трансляцію похорону королеви Єлизавети II можна подивитися тут.

Померла Єлизавета II

8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.

"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.

З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

За даними The Guardian, значні зміни в стані здоров'я Єлизавети II відбулися в жовтні 2022 року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії і потрапила до лікарні. З тих пір вона кілька разів відвідувала лікарню, але лікувалася амбулаторно.

Ближче до 17: 00 за Києвом з'явилася інформація про смерть королеви, але вона виявилася фейком. Букінгемський палац підтвердив кончину Єлизавети II тільки через кілька годин.

До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і самим долгоправящім главою держави в світі.

Тепер Британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Новому королю Великої Британії 73 роки.

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