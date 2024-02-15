Після звинувачення в аб'юзі: Костянтин Войтенко освідчився новій коханій

Український актор, зірка серіалів "Село на мільйон" і "Коли ми вдома", Костянтин Войтенко сім років був одружений з танцівницею Валентиною Мариніною. У цьому шлюбі, який остаточно завершився восени 2022 року, з'явилася донька Емілія.
Навесні 2023 року артист повідомив, що в його особистому житті з'явилася особлива людина. Нею стала дизайнерка та власниця іменного бренду Наталія Камінська.
Стосунки пари швидко розвивалися, і вони безсоромно ділилися з шанувальниками своїм щастям у соціальних мережах. Тож не дивно, що коли Костянтин зробив Наталії пропозицію руки і серця, чи не першими про це дізналися шанувальники пари.
Войтенко запропонував своїй обраниці стати його дружиною на День святого Валентина. Пара влаштувала романтичну вечерю в ресторані, під час якої актор подарував Наталії обручку. "Я сказала "Так"!" - підписала знімки з заручин Камінська на своїй сторінці в Instagram.
Раніше стало відомо, що актор Дмитро Ступка, який втік до США під час повномасштабної війни, одружується. Він розкрив подробиці майбутньої весільної церемонії.
Також українська акторка Наталка Денисенко розчулила фанатів тим, як чоловік-воїн Андрій Фединчик привітав її з Днем святого Валентина несподіваним подарунком просто з фронту.
Інші новини:
- Йде на рекорд: Сергій Тігіпко у восьмий раз стане батьком
- Так сильно тебе люблю: нова дівчина Началджіоглу показала сюрприз від турецького бойфренда
- "Нашим стосункам кінець": Єфросиніна зробила зізнання про свого чоловіка