Після звинувачення в аб'юзі: Костянтин Войтенко освідчився новій коханій

Актор зумів зберегти нові стосунки після того, як його перша дружина заявила про психологічне та фізичне насильство з його боку.

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Костянтин Войтенко вдруге одружується / колаж: Главред, фото: instagram.com/natalii.kaminska

Український актор, зірка серіалів "Село на мільйон" і "Коли ми вдома", Костянтин Войтенко сім років був одружений з танцівницею Валентиною Мариніною. У цьому шлюбі, який остаточно завершився восени 2022 року, з'явилася донька Емілія.

Навесні 2023 року артист повідомив, що в його особистому житті з'явилася особлива людина. Нею стала дизайнерка та власниця іменного бренду Наталія Камінська.

Стосунки пари швидко розвивалися, і вони безсоромно ділилися з шанувальниками своїм щастям у соціальних мережах. Тож не дивно, що коли Костянтин зробив Наталії пропозицію руки і серця, чи не першими про це дізналися шанувальники пари.

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Войтенко запропонував своїй обраниці стати його дружиною на День святого Валентина. Пара влаштувала романтичну вечерю в ресторані, під час якої актор подарував Наталії обручку. "Я сказала "Так"!" - підписала знімки з заручин Камінська на своїй сторінці в Instagram.

Костянтин Войтенко вдруге одружується / instagram.com/natalii.kaminska

Раніше стало відомо, що актор Дмитро Ступка, який втік до США під час повномасштабної війни, одружується. Він розкрив подробиці майбутньої весільної церемонії.

Також українська акторка Наталка Денисенко розчулила фанатів тим, як чоловік-воїн Андрій Фединчик привітав її з Днем святого Валентина несподіваним подарунком просто з фронту.

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