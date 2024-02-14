Дмитро Ступка одружується: актор-утікач розкрив подробиці весілля

Ступка-молодший готується одружитися з коханою, з якою живе у США.

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Дмитро Ступка та Юлія Барабанова одружуються / колаж: Главред, фото: instagram.com/stupka777

Український актор і спадкоємець знаменитої акторської династії Дмитро Ступка в серпні 2023 року підтвердив стосунки з Юлією Барабановою. Тепер пара готується до весілля.

Про це 37-річний артист повідомив на своїй сторінці в Instagram. Він поділився фото з коханою з Лас-Вегасу з підписом: "Усе, що мені потрібно в цьому житті - це ти і наші діти... Люблю тебе".

У коментарях до знімків він повідомив, що готується зіграти з Юлією весілля, і вже навіть визначився з місцем проведення церемонії - пара поїде на Гаваї. Щоправда, після цієї заяви Ступка-молодший коментарі до кадрів з коханою приховав.

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Для Дмитра Ступки шлюб із Юлією Барабановою буде другим. З 2016 по 2022 роки він був одружений з ведучою Поліною Луговою, яка в 2017-му народила йому доньку Богдану.

Дмитро Ступка та Юлія Барабанова одружуються / instagram.com/stupka777

Раніше українська акторка Віталіна Біблів відверто розповіла, чому вагається стати матір'ю. 43-річна артистка зізналася, що завжди мріяла про велику сім'ю, але поки не склалося.

Також коханець-альфонс зрадниці Ані Лорак, тренер з йоги Ісаак Віджраку, висловився про їхній роман. Зокрема чоловік зазначив, що вони змушені будувати стосунки на відстані.

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