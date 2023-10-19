Пішли на друге коло: "холостяк" Макс Михайлюк вдруге стане батьком

Михайлюк показав щасливе фото з вагітною дружиною-моделлю.

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Макс Михайлюк і Даша Хлистун вдруге стануть батьками / колаж: Главред, фото: instagram.com/flymax305

Головний герой 10 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк", професійний пілот Макс Михайлюк та його дружина, модель Даша Хлистун, готуються вдруге стати батьками.

Радісну новину пара повідомила в своїх блогах в Instagram. Вагітним животиком Дарина поки не похвалилася, зате сім'я з широкими посмішками на обличчях продемонструвала позитивні тести на вагітність.

"Чудесам потрібно трохи часу. Дитина в дорозі", - пише Михайлюк. З радісною подією його та дружину вже привітали Даша Квіткова, Григорій і Христина Решетник, Михайло Заливако та інші.

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Макс Михайлюк і Даша Хлистун одружилися в липні 2021 року, через кілька місяців після того, як на світ з'явився їх первісток - донька Аріана.

На "Холостяку-10" Макс Михайлюк обрав Дашу Ульянову, з якою розлучився через 3 тижні після завершення зйомок проєкту через свою зраду. Незабаром після цього він познайомився з Хлистун, з якою у нього зав'язалися серйозні стосунки.

Макс Михайлюк і Даша Хлистун вдруге стануть батьками / instagram.com/flymax305

Раніше в ЗМІ з'явилася новина про те, що нова "Русалонька" Холлі Бейлі вагітна первістком - папараці зняли артистку під час прогулянки в одязі, який підкреслив кругленький животик.

Також українська співачка Аліна Гросу розповіла, чому кинула свого чоловіка-росіянина. Артистка зізналася, що не останню роль в розставанні зіграли гроші.

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