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Нова "Русалонька" Холлі Бейлі вагітна первістком - ЗМІ

Анна Підгорна
17 жовтня 2023, 19:17 оновлено 17 жовтня, 19:17
23-річна висхідна зірка потрапила на очі папараці в цікавому положенні.
Холлі Бейлі
Холлі Бейлі та DDG скоро стануть батьками, переконані таблоїди / колаж: Главред, фото: instagram.com/hallebailey

23-річна американська співачка, п'ятиразова номінантка на Греммі та акторка Холлі Бейлі зараз переживає підйом в кар'єрі завдяки головній ролі в кіноадаптації мультфільму "Русалонька" від студії Disney. Однак новий виток її, схоже, чекає не тільки в професійному житті.

У ЗМІ з'явилися знімки, які вказують на те, що Бейлі може готуватися до головної ролі свого життя - ролі матері. Видання The Shade Room опублікувало фотографії Холлі в компанії її 26-річного бойфренда - репера DDG (Дерріл Дуейн Гренберрі-молодший).

У кадрі артистка в багатошаровому вбранні, крізь яке чітко видно кругленький животик, гуляє з коханим вулицями Санта-Моніки. Пара виглядає дуже щасливою.

відео дня

Прес-служби Холлі Бейлі та DDG поки не коментували чутки про те, що пара скоро стане батьками.

Тим часом шанувальники артистки помітили, що з соціальних мереж Бейлі останнім часом зникли знімки у відкритих вбраннях, якими раніше так щедро ділилася Холлі. Тепер там в основному селфі з обличчям крупним планом, або мішкуваті, багатошарові луки, що приховують фігуру.

Раніше українська професійна тенісистка та олімпійська чемпіонка Еліна Світоліна показала крихітку-дочку Скай Монфіс в її перший День народження з тенісною ракеткою в руці.

Також українську ведучу Лілію Ребрик захейтили за третю вагітність під час війни, мовляв вона з чоловіком вирішила завести дитину лише для того, щоб він отримав бронь від військової служби. Ребрик рішуче відповіла кривдникам.

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